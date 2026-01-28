오세훈 "특정인 찍어내기·뺄셈정치는 패배하는 길…오늘이라도 만나라"

한동훈 전 대표 제명 논의에 쓴소리

국민의힘 지도부에 열린마음 촉구

"냉정한 민심의 목소리 우려된다"

오세훈 서울시장은 28일 한동훈 국민의힘 전 대표에 대한 제명을 논의하는 당 지도부를 향해 "특정인을 찍어내듯 제명하고, 뺄셈의 정치를 강행하는 것은 모두가 패배하는 길"이라고 우려했다.

오세훈 서울시장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 올린 '나라와 국민을 생각한다면 오늘이라도 만나십시오'란 제목의 글에서 이같이 썼다.

그는 "더 이상 우리 스스로 패배하는 길로 들어서면 안된다"며 "그것은 거대한 권력이 온 나라를 장악하려는 시도 앞에서 국민께 죄를 짓는 일"이라고 쓴소리를 냈다.

오 시장은 "우려되는 것은 이대로 가면 앞으로도 국민의힘에 기대할 것이 없다는 냉정한 민심의 목소리"라며 "정권까지 내어주고, 그것으로도 모자라 스스로 분열하겠다는 당이 무슨 면목으로 국민의 선택을 바랄 수 있겠는가"라고 반문했다.

당의 내분 사태가 6·3 지방선거 결과에 영향을 미칠 수 있다는 점을 염두에 둔 발언으로 보인다.

그는 "당을 이끌었던, 또 이끌고 계시는 두 분이 오늘이라도 만나 승리와 미래에 대해 열린 마음으로 터놓고 얘기하시기를 진심으로 바란다"고 했다.

장동혁 대표와 한 전 대표의 만남과 화합을 촉구한 발언으로 풀이된다.

오 시장은 끝으로 "각자를 잠시 내려놓고 통합의 길을 찾는 큰 정치, 국민이 바라는 정치를 보여드리기 위해 용기 내 결단해달라"고 촉구했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>