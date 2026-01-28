우리銀, 사회적 경제기업 지원…지역사회 취약계층 돕는다

우리은행은 사회적경제 기업을 발굴·육성하기 위한 공모전을 통해 총 1억3000만원의 지원금을 전달했다고 28일 밝혔다.

우리은행은 한국사회적기업진흥원과 함께 추진한 '2025년 우리(Woori) 임팩트 챌린지 공모전' 선정 기업을 발표하고, 27일 총 1억3000만원의 지원금을 전달했다고 밝혔다. '우리 임팩트 챌린지 공모전'은 사회적 가치를 창출하는 유망 사회적경제 기업을 발굴·육성하기 위한 우리은행의 대표적인 사회공헌 사업이다.

이번 공모는 취약계층을 위한 서비스 제공과 일자리 창출 등 사회적 목적을 추구하는 법인 설립 2년 이상 기업을 대상으로 진행됐으며, (예비)사회적기업과 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 등이 참여했다.

심사는 한국사회적기업진흥원과 사회적경제활성화지원센터가 맡아 사회적 가치 창출 수준과 지속적인 사업 실행 가능성을 중점적으로 평가했다. 그 결과 ▲농업회사법인 ㈜천우당(농산물 가공·제조) ▲바다야놀자협동조합(해양 환경 정화 활동) ▲㈜뉴엑스피어(취약계층 청년 교육 플랫폼) 등 총 10개 기업이 최종 지원 대상으로 선정됐다.

선정 기업들은 우리은행으로부터 최대 2000만원씩 지원받아 농식품, 관광, 돌봄, 환경, 장애인 고용 등 지역 기반 사회문제 해결 사업에 활용할 예정이다.차재범 우리은행 ESG상생금융부 부부장은 "이번 지원을 통해 사회적경제 기업들이 안정적인 성장 기반을 마련하고, 지역 사회 내 취약계층 지원 서비스가 확대되길 기대한다"며 "진정성을 담은 금융지원을 통해 포용금융의 완성도를 높이고 금융의 사회적 책임을 지속적으로 이행하겠다"고 말했다.





