"협의회→협회 전환 필요성 공감"…PEF협의회 올해 첫 정기총회

"정식 전환 여부 결정 안해…추가 논의 필요"

사모펀드(PEF)운용사협의회가 올해 첫 정기총회를 열고 정식 PEF 협회 설립 전환 필요성을 논의했다.

28일 PEF운용사협의회는 서울 중구 더플라자호텔에서 정기총회를 열고 이같은 방향을 논의했다고 밝혔다.

협의회 측은 "최근 PEF 투자 규모와 산업적 영향력이 커졌고, 기업 구조조정과 성장기업 지원 및 산업 재편 과정에서 국내 PEF가 수행해 온 역할에 비해 이를 종합적으로 전달하고 제도적 논의로 연결하는 공식적인 창구는 부족했다는 지적도 있었다"며 "PEF 산업의 특성과 운용 현실을 충실히 반영하는 의견 수렴 구조와 자율규제 체계를 마련하고, 국회·정책당국·감독당국·시장과 전문적으로 소통하는 기반이 필요하다는 공감대가 형성됐다"고 설명했다.

다만 PEF협회 전환을 공식 결의한 것은 아니라고 당부했다. 국내 PEF 산업 환경이 바뀌고 역할도 확대되면서 업계를 대표하는 체계적 협의·소통기구 필요성에 대한 문제의식을 공유하는 차원이라는 설명이다.

협의회 측은 "이번 정기총회는 PEF 협회 설립(전환)을 공식적으로 결정하기 위한 자리가 아니라, 국내 PEF 산업의 현실과 향후 과제에 대한 문제의식을 공유하고 공감대를 확인하는 과정이었다"며 "앞으로도 충분한 논의와 의견 수렴을 거쳐 업계에 가장 바람직한 방향을 신중하게 검토해 나가겠다"고 밝혔다.

