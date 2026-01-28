민희진 측 "어떤 일도 꾸민 적 없어…다보링크 공시 번복은 토사구팽"

민희진 전 어도어 대표 측이 다보링크의 사내이사 후보 공시 번복이 민 전 대표를 이용하려던 계획이 실패하자 벌어진 일이라고 주장했다.

법무법인 지암 김선웅 변호사는 28일 서울 종로구에서 기자회견을 열고 2024년 11월7일 다보링크 임시주주총회 소집 공시를 공개하며 사건의 정황을 설명했다.

김 변호사는 "원래는 10월2일쯤 임시주총 소집 공고에서 멤버의 큰아버지 이씨가 사내이사 후보로 공시된다"며 "그런데 11월5일 민 전 대표가 명확하게 관련이 없다고 입장을 밝히자 11월7일 임시주총 소집 공고가 정정되면서 이씨가 후보에서 빠졌다"고 지적했다.

이어 "박정규 회장이나 멤버 큰아버지, 투자 세력이 뉴진스와 민 전 대표를 자기들의 주가 부양에 이용했고 그 핵심 키로 멤버의 큰아버지를 이용하려고 했는데 이용가치가 없어지자 저렇게 정리한 것"이라고 설명했다. 김 변호사는 결과적으로 박 회장과 이씨가 다보링크를 테마주로 만들려 했으나 민 전 대표가 이를 철저히 차단한 것이라고 했다.

특정 매체들의 보도 내용에 대해서도 강하게 반박하며 배후 의혹을 제기했다. 김 변호사는 D 매체와 보도한 민 전 대표의 템퍼링 시도 의혹과 T 매체가 보도한 박 회장과의 뉴진스 탈취 계획 논의 인터뷰 등을 언급하며 해명을 요구했다. 김 변호사는 "민 전 대표가 뉴진스 템퍼링을 전혀 시도하지 않았으며, 어도어와 대주주 하이브와의 소통 창구를 마련하고 어도어로의 복귀를 시도했었다"고 강조했다.

이어 김 변호사는 이러한 보도들이 특정 집단에 유리하게 작용했다고 주장했다. 김 변호사는 "D 매체와 T 매체의 보도로 인해 이익을 얻은 집단이 있다"며 "뉴진스 매니지먼트사인 어도어와 하이브다"라고 말했다. 민 전 대표 측은 증거 자료를 통해 템퍼링 의혹이 허구임을 증명할 수 있다고 밝히며 하이브 측에 관련 의혹에 대한 해명을 촉구했다.





