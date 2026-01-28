본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]LG엔솔, 지난해 영업이익 개선에 강세…5.5%↑

김영원기자

입력2026.01.28 14:52

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LG에너지솔루션 이 지난해 영업이익 개선 등 호실적에 힘입어 주가가 상승했다.


28일 오후 2시50분께 현재 한국거래소에서 LG에너지솔루션은 전장 대비 2만2500원(5.51%) 오른 43만1000원에 거래되고 있다. 장 초반에는 주가가 45만원대까지 오르기도 했다.

LG에너지솔루션의 지난해 실적 발표가 주가 상승에 영향을 준 것으로 보인다. 전날 LG에너지솔루션은 지난해 연결 기준 매출액 23조6718억원으로 7.6% 감소했고, 영업이익은 1조3451억원으로 134.0% 증가했다고 공시했다.


회사 측은 "글로벌 EV 배터리 수요 둔화에 따른 매출 감소에도 불구하고 수익성 중심 제품 믹스(구성) 운영 및 북미 생산보조금 확대 등으로 영업이익이 개선됐다"고 밝혔다.


이 밖에도 LG에너지솔루션이 미국 테슬라를 비롯한 다수의 중국 휴머노이드 로봇 업체와 배터리 납품 및 공동 개발을 협의하고 있다는 보도도 투자 심리에 반영된 것으로 해석된다.

[특징주]LG엔솔, 지난해 영업이익 개선에 강세…5.5%↑
AD
원본보기 아이콘




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

민희진 측 "방시혁 의장 약점 딜 언급"…다보링크·멤버 가족 녹취 공개

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

"中, 엔비디아 H200칩 첫 수입 승인"…젠슨 황 효과

새로운 이슈 보기