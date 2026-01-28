본문 바로가기
평택항, 지난해 개항이래 최대 물동량 처리…95만 TEU

이영규기자

입력2026.01.28 14:42

경기평택항만공사가 지난해 개항 이래 최대 물동량 처리실적을 기록했다.


평택항만공사는 지난해 평택항 컨테이너 물동량이 95만6031TEU로 전년도(92만4758TEU) 대비 3.4% 성장하며 개항 이래 역대 최대 실적을 달성했다고 28일 밝혔다.

특히 평택항 국가별 컨테이너 처리 비중은 중국이 78만6921TEU로 전체의 82.3%를 차지해 압도적이었다. 이어 ▲베트남(6만9008TEU) ▲필리핀(5만5419TEU) ▲태국(1만6834TEU) 순이다.


평택항 전경

평택항 전경

평택항만공사는 지난해 스페인 바르셀로나 포트세일즈를 시작으로 중국 양포항 경제개발구와 MOU를 체결했다. 또 인도네시아 자카르타 평택항 설명회와 네덜란드 TOC EUROPE에 참가했다. 중국 청도-위해 포트세일즈 등 아시아를 넘어 유럽까지 평택항 세일즈 영역을 넓혔다.


김금규 평택항만공사 사장 직무대행은 "국내외 경기 침체의 어려움 속에서 평택항 물동량을 끌어올리기 위해서 전사적으로 노력했던 것이 성과를 낸 것 같아 상당히 의미 깊게 생각한다"고 말했다.

평택항만공사는 오는 3월 프랑스 'MIPIM 2026'에 참가해 평택항 홍보·투자유치 등을 펼친다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

