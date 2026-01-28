李, 코스피 최고점 찍은 날 "여전히 저평가, 성장 가능성 매우 높아"

이 대통령, 28일 외투기업 간담회

"주주 제대로 대접받는 지배구조 만들 것"

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 외국인투자기업 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

주식시장이 최고점 랠리를 이어가고 있는 28일 이재명 대통령이 "대한민국 시장은 여전히 저평가돼 있다"고 말했다. 이 대통령은 "(한국은) 인적 자원이나 물적 기초가 매우 뛰어나기 때문에 앞으로도 성장 발전 가능성은 매우 높다"고 평가했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 외국인투자기업과 가진 간담회에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "아마 여러분께서는 대한민국의 현재 경제 상황에 대해 과거와는 다른 면모를 보시는 측면이 있을 것"이라며 "드러나는 게 아무래도 주식 시장의 전례 없는 변동"이라고 강조했다.

이 대통령은 "이렇게 될 줄 알긴 했는데 예상보다 너무 빨라서 놀랍다는 생각도 한다"면서도 "한편으로 생각해 보면 정상화의 과정이기 때문에 대한민국이 가지고 있는 원래의 기초 체력 이하로 평가되고 있던 것이 이제는 조금 제대로 평가받는 과정에 있는 것 같다"고 분석했다.

그러면서 "우리 대한민국의 주식시장이 대한민국에 투자하시는 여러분들의 미래를 좀 보여주는 것 아니냐 이런 생각이 든다"고 언급했다.

또 이 대통령은 "국가의 주인이 국민인 것처럼 회사의 주인은 주주여야 하는데, 실제로 주인 취급을 받고 있느냐"라며 "제대로 민주적이지 않은 것 같다. 지배구조를 개혁해서 주주가 제대로 대접받는 합리적인 기업 경영 지배구조를 만들겠다"고 약속했다.

이어 이 대통령은 "시장이 불공정하고 불투명하면 되겠느냐"라면서 "소위 주가 조작으로 대한민국이 참 망신살을 샀는데 지금부터 그런 건 없다"고 목소리를 높였다. 그러면서 "철저하게 주식 시장의 공정성과 투명성을 확보하겠다. 제가 그런 것 하는 것에 자신이 있다"고 얘기했다.

한국 주식시장의 저평가 원인 중 하나로 꼽히는 한반도 평화 리스크에 대해서는 "그 문제는 걱정 안 해도 된다"며 "불필요하게 북한과 군사적으로 대결하거나, (북한과의) 갈등이 격화되거나 하지 않는다"고 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>