평택시, 세탁업소 10곳에 환경개선비용 지원…내달 27일까지 접수

정두환기자

입력2026.01.28 14:36

200만원까지 비용의 80% 지원

경기도 평택시는 관내 세탁업 10곳을 대상으로 공중위생업소 환경개선비용 지원사업을 실시한다고 28일 밝혔다.

평택시, 세탁업소 10곳에 환경개선비용 지원…내달 27일까지 접수
지원 대상은 신청일 기준 영업자의 주소지가 시에 1년 이상 등록된 공중위생관리법상 세탁업소다.


지원 사업은 ▲간판·선팅·어닝 등 외부 환경 정비 ▲바닥타일·조명·도배 등 내부시설이며, 최대 200만원까지 환경개선 비용의 80%를 지원한다.

시는 신청자를 대상으로 현장평가와 심의를 통해 고득점순으로 사업대상자를 선발할 예정이다. 희망자는 평택시청 홈페이지의 '알림마당-시정소식-고시공고'를 참고해 다음달 27일까지 평택시청 식품정책과, 송탄·안중출장소 환경위생과로 방문하거나 등기우편으로 서류를 접수하면 된다.


한편 시는 2021년부터 이 사업을 실시해 현재까지 총 112곳의 공중위생업소의 환경개선을 지원했다.


시 관계자는 "이번 사업을 통해 쾌적하고 위생적인 환경을 조성해 영세업소가 지속해서 영업할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
