삼성중공업, LNG·에탄·원유운반선 5척 수주…1조2692억원 규모

서믿음기자

입력2026.01.28 14:30

"누적 수주잔고 134척, 287억달러"

삼성중공업이 총 1조2692억원 규모의 선박 5척을 연이어 수주하며 새해 들어 수주 확대에 본격적으로 나섰다.

삼성중공업이 건조한 초대형 에탄운반선(VLEC). 삼성중공업 제공

삼성중공업은 28일 버뮤다 지역 선사로부터 LNG운반선 2척(5억달러), 아시아 지역 선주로부터 초대형 에탄운반선(VLEC) 2척(3억달러), 라이베리아 지역 선사로부터 원유운반선 1척(1억달러)을 각각 수주했다고 28일 밝혔다. 이번 계약 규모는 총 5척, 9억달러에 달한다.


이번 수주를 통해 삼성중공업은 주력 선종인 LNG운반선을 비롯해 VLEC와 원유운반선까지 확보하며 지난해에 이어 선종 다변화 전략을 이어가고 있다. 특히 VLEC는 2014년 인도 릴라이언스로부터 6척을 수주해 성공적으로 인도한 경험이 있는 선종으로, 관련 건조 역량을 다시 한번 입증했다는 평가다.

삼성중공업 관계자는 "현재 누적 수주잔고는 134척, 287억달러 수준"이라며 "올해도 LNG운반선 수요가 견조한 가운데 코랄·델핀 FLNG 등 대규모 해양설비 수주가 예정돼 있어 수익성 중심의 선별 수주 전략을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
