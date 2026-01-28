본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"월급 아니고 '일급' 480만원"…파격 채용공고에도 지원자 0명, 왜

서지영기자

입력2026.01.28 14:26

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의료대란 종료됐지만 '응급실 인력난' 지속
수련병원 48곳 지원자 '0명

"한 달에 5번만 출근, 세후 월급 2400만원"


직장인에게는 비현실적으로 들릴 조건이지만, 이 조건에도 지원자가 단 한 명도 나타나지 않는 직군이 있다. 바로 응급의학과 전문의다. 1년 8개월에 걸친 의정 갈등이 전공의 복귀로 공식 종료됐지만, 응급의학과 인력난은 갈수록 심화하고 있는 것으로 나타났다.

서울 시내 한 대형병원에서 의료진이 이동하고 있다. 연합뉴스

서울 시내 한 대형병원에서 의료진이 이동하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

28일 대한응급의학회에 따르면 2026년도 응급의학과 전공의(레지던트) 지원 현황 결과 160명 정원에 106명이 지원하는 데 그쳤다. 지원율은 66%다.


2022년(618명), 2023년(608명) 등으로 600명 선을 유지했지만, 지난해 325명으로 지원자가 반토막이 났다. 이어 올해는 더 감소해 지난해 3분의 1 수준에 그쳤다.


전임의 현황은 더욱 심각하다. 전국 수련병원을 대상으로 진행한 긴급 조사 결과, 조사에 응한 57개 병원 가운데 84%인 48개 병원이 신규 전임의 지원자가 '0명'이라고 답했다.

한 종합병원은 월 5일 근무, 세전 3400만원(세후 2400만원)의 파격적인 처우를 제시하기도 했다. 연봉으로 환산하면 수억원에 달하고, 일당으로 치면 480만원꼴이다. 하지만 이 파격적인 공고 역시 수개월째 '주인 없음' 상태다.


응급의학회는 이 같은 전문의 부족 현상을 해결할 해법으로 산부인과와 소아청소년과에 지급하는 전임의 수련 보조 수당을 응급의학과로 확대하는 방안을 제시했다. 또 중증 응급진료에 대한 의료사고 면책이 필요하다고 주장했다. 이외에도 권역·지역 개념을 넘어 질환과 기능 중심으로 의료기관 네트워크를 재편하는 '한국형 통합 응급의료체계' 방식을 제안했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

민희진 측 "뉴진스 템퍼링은 주가조작 사기극…멤버 가족 공모"

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

코스피 오천피 넘어 육천피 갈까…"반도체·상법개정이 이끌 것"

새로운 이슈 보기