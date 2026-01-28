[특징주]신세계 주가 6% ↑…"매출구조 변화 전망"

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 299,000 전일대비 17,500 등락률 +6.22% 거래량 132,846 전일가 281,500 2026.01.28 14:12 기준 관련기사 신세계百, 고품격 설 선물세트 라인업 선보여…'품질의 신세계'신세계百, 한우 특수부위 설 선물세트 전년比 30% 확대백화점 설 선물세트 본판매…1억대 위스키·아프리카 여행상품 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 6% 이상 뛰었다. 신세계의 외국인 매출 비중이 증가하고 자회사 가치 역시 상승할 것이라는 전망도 나왔다.

28일 오후 2시7분 신세계 주가는 전 거래일 대비 1만9000원(6.75%) 오른 30만500원에 거래됐다.

NH투자증권은 이날 신세계에 대해 투자의견 매수를 유지하며 목표가를 36만원으로 올렸다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 "지난해 12월 기준 백화점 매출에서 외국인이 차지하는 매출 비중은 6% 중반 수준이지만 방한 외국인이 증가하고 원화 약세로 명품 가격 경쟁력이 높아진 점을 고려하면 외국인 매출 비중은 2027년엔 8% 이상까지 확대될 것"이라고 전망했다.

이어 "백화점 본업뿐 아니라 자회사 가치 역시 상승 전망"이라며 "오는 4월 인천공항 면세점 DF2(화장품·향수·주류·담배)권역 사업 철수에 따라 면세점 사업부문의 적자가 흑자 전환할 가능성이 크고, 신세계센트럴시티가 지분율 70.49%로 있는 서울고속버스터미널의 재개발 기대감이 반영되는 만큼 자산가치 부각 가능성도 높다"고 분석했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



