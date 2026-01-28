"소프트뱅크, 오픈AI에 300억 달러 추가투자 검토"

일본 소프트뱅크가 인공지능(AI) 챗GPT 개발사인 오픈AI에 추가 투자를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 소프트뱅크가 오픈AI에 최대 300억달러(약 43조원)를 더 투자하는 방안을 논의하고 있다고 복수 소식통을 인용해 27일(현지시간) 보도했다.

소프트뱅크는 지난해 12월 225억달러를 투자하면서 지분율을 11%까지 늘렸다. 당시 손정의 소프트뱅크 회장은 성명을 통해 회사가 "오픈AI의 비전과 깊이 일치한다"고 밝힌 바 있다. 손 회장은 오픈AI에 대한 투자금을 마련하기 위해 엔비디아 지분을 58억달러에 매각하기도 했다.

오픈AI는 AI 모델 개발을 지속하면서 방대한 컴퓨팅 인프라 비용을 감당해야 한다. 여기에 경쟁이 치열한 시장에서 최고 연구 인력을 유지하기 위해서는 대규모 자금이 필요한 상황이다.

또한 기업공개(IPO)를 검토하고 있는 오픈AI는 중동 국부펀드와 벤처캐피탈(VC)로부터도 자금조달을 추진하고 있다. 기존 투자자로는 스라이브캐피탈(Thrive Capital), 코슬라벤처스(Khosla Ventures), 아랍에미리트(UAE) 국부펀드 MGX 등이 있다.

앞서 블룸버그는 오픈AI의 최고경영자(CEO) 샘 올트먼이 중동의 주요 투자자들과 만나 최소 500억달러 규모의 새로운 투자 유치 방안을 논의하고 있다고 소식통들을 인용해 보도했다.

오픈AI는 이번 투자 유치를 통해 7500억~8300억 달러 사이의 기업가치를 목표로 하고 있다. 다만 해당 협의는 아직 초기 단계이며, 조달 금액은 달라질 수 있다고 설명했다.





