민희진 측 "뉴진스 템퍼링은 주가조작 사기극…멤버 가족 공모"

민희진 전 어도어 대표.

민희진 전 어도어 대표 측이 템퍼링 의혹의 실체는 특정 기업인과 멤버 가족이 공모한 주식시장 교란 사건이라고 주장했다.

법률대리인 김선웅 법무법인 지암 변호사는 28일 오후 서울 종로구에서 기자회견에서 관련 의혹을 부인하며 민 전 대표의 불참 소식을 전했다.

김 변호사는 "뉴진스 멤버 가족과 관련된 사안으로 직접 이야기하기 어려운 상황"이라며 "민 전 대표가 뉴진스 복귀를 위해 주주 간 계약상 권리까지 포기하며 합의를 시도했으나 분쟁 과정에서 멤버 가족을 이용하려는 시도가 이어지자 최소한의 입장을 표명하기 위해 회견을 자청했다"고 설명했다.

김 변호사는 이번 템퍼링 의혹을 "특정 기업의 주가 부양을 목적으로 한 대국민 사기극"이라고 규정했다. 민 전 대표 측은 뉴진스 멤버 1인의 가족과 특정 기업인이 결탁해 주가조작을 공모한 정황을 확인했으며 이를 뒷받침할 증거를 확보했다고 전했다.

김선웅 법무법인 지암 변호사가 28일 오후 서울 종로구 교원종각빌딩에서 민희진 전 어도어 대표 '뉴진스 탬퍼링' 의혹에 관한 공개 기자회견을 하고 있다.

특히 하이브 핵심 경영진과 어도어가 이러한 시세조종 시도를 이미 인지하고 있었음에도 이를 방치해 민 전 대표와의 분쟁에 역이용했다는 의혹을 제기했다. 김 변호사는 "어도어 경영진과 대주주는 시세조종 시도를 알고 있었으면서도 뉴진스를 지키는 대신 오히려 멤버 가족에게 민희진 템퍼링 증언을 요구했다"고 비판했다.

어도어가 뉴진스를 의도적으로 해체하려 한다는 주장도 내놓았다. 어도어가 멤버 중 다니엘에게만 전속계약 해지를 통보한 점을 근거로 제시했다. 김 변호사는 "어도어가 뉴진스 멤버 중 다니엘만 계약을 해지해 뉴진스를 해체하려고 시도하고 있다"며 "다니엘 측을 상대로 431억원 규모의 손해배상 소송을 제기한 것 역시 멤버 가족을 소송에 악용하려는 시도"라고 주장했다.

현재 해린, 혜인, 하니는 복귀를 확정했고 민지는 협의를 지속하고 있으나 다니엘만 팀에서 제외한 것은 완전체 와해를 노린 처사라는 설명이다. 민 전 대표 측은 "팀의 해체를 염려해 이번 회견을 통해 어도어의 행태를 고발한다"고 덧붙였다.





이이슬 기자



