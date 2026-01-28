신라대, 베트남 유학생 설날 맞이 행사… "문화교류·정서안정"

부산에서 생활하는 베트남 학생들에게 설날 행사가 차려졌다.

신라대학교(총장 허남식)는 유학생 교류와 유대 강화를 위한 '베트남 유학생 설날 맞이 행사'를 열었다고 28일 알렸다.

신라대는 지난 23일 항공관 4층 대강당에서 베트남 설날 문화를 공유하고 유학생들의 정서적 안정 지원, 다문화 캠퍼스 조성을 위해 신라대와 신라대 베트남 유학생회가 공동으로 주관한 '베트남 유학생 설날 맞이 행사'를 진행했다.

이날 행사에 허남식 신라대학교 총장과 주부산베트남총영사관 응우옌 탄 훙(NGUYEN THANH HUNG) 부영사, 부산출입국·외국인청 이민통합지원팀 허욱 팀장 등 관계자와 베트남 유학생들이 모였다.

행사에서 점심이 제공됐고 개회식과 내빈 축사, 기념품 전달이 이뤄졌다. 이어 베트남 유학생들이 직접 준비한 노래와 전통 무용 공연이 펼쳐지며 설날 분위기를 돋웠다.

2025년 운영된 베트남 유학생회 활동 보고와 함께 우수 개인 및 동아리에 대한 시상식도 진행됐다. 행운권 추첨과 자루뛰기, 글자 맞추기 등 전통 놀이와 참여형 프로그램이 이어져 박수를 이끌었다.

허남식 총장은 "타국에서 학업에 매진하고 있는 베트남 유학생들이 설 명절을 함께 나누며 따뜻한 정을 느끼는 시간이 되길 바란다"며 "유학생들이 안정적으로 학업과 생활을 이어갈 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 축사했다.

신라대는 유학생 맞춤형 지원 프로그램과 문화 교류 행사를 지속적으로 운영하며 글로벌 캠퍼스 조성에 힘쓰고 있다.

