손주가 준 용돈 100만원 분실한 80대 할머니…경찰 도움으로 되찾아

손주가 준 용돈 100만원 길에서 분실

경찰, 이동 동선 따라가 10분만에 현금 발견

은행에 가던 길에 손주에게 받은 용돈 100만원을 잃어버린 80대 노인이 경찰의 신속한 도움으로 현금을 되찾았다. 분실 신고 후 불과 10분 만에 현금을 찾아 전달한 사연이 전해지며 훈훈함을 자아내고 있다.

현금 100만원이 들어있던 금색 봉투. 김포경찰서 AD 원본보기 아이콘

28일 경기 김포경찰서에 따르면 지난해 12월29일 오전 10시39분쯤 김포시 사우동에서 A씨(82)가 현금 100만원을 분실했다며 사우지구대를 찾아 신고했다.

A씨는 손주가 준 용돈을 양말에 넣은 채 은행으로 향하던 중 돈을 잃어버린 것으로 파악됐다. 이후 약 2㎞ 구간을 혼자 여러 차례 오가며 직접 현금을 찾아봤지만 끝내 발견하지 못하자 경찰에 도움을 요청했다.

신고를 접수한 사우지구대 소속 정현조 경위는 고령의 A씨를 순찰차에 태워 이동 동선을 함께 확인했고 그 결과 신고 약 10분 만에 사우동의 한 도로에서 현금이 담긴 낡은 금색 봉투를 발견했다. 봉투 안에는 분실 신고된 100만원이 그대로 들어 있었다.

A씨는 감사의 뜻으로 사례금을 건네려 했으나 정 경위는 이를 정중히 사양했으며 이후 은행 업무까지 도운 것으로 전해졌다.

정 경위는 "할머니가 명절마다 손주에게 받은 용돈을 모은 돈이라고 해서 꼭 찾아드리고 싶은 마음이 컸다"며 "작은 도움이지만 경찰관으로서 보람을 느꼈다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



