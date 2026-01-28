한국외대 일자리플러스센터, ‘우수’ 3회 연속

취업 지원 성과로 높은 평가 받아

한국외국어대학교가 고용노동부가 주관하는 '대학일자리플러스센터(거점형)' 사업의 2025년 연차 성과평가에서 '우수' 등급을 획득했다.

이로써 한국외대는 해당 사업에서 3회 연속 '우수' 평가를 달성하며, 거점형 대학일자리플러스센터 사업 연장이 확정됐다.

한국외대 서울캠퍼스 본관 전경. 한국외국어대학교 AD 원본보기 아이콘

'대학일자리플러스센터(거점형)'사업은 대학 내 진로·취업 지원 기능을 통합해 교과·비교과 연계 진로·취업 프로그램, 전문 상담, 청년 고용정책 홍보, 지역 유관기관과의 협업 등을 통해 재학생과 졸업생은 물론 지역 청년까지 아우르는 원스톱 고용서비스 제공을 목표로 하는 고용노동부의 핵심 사업이다.

한국외대는 2016년 '대학일자리센터' 사업을 시작으로, 2021년 '대학일자리플러스센터(대형)', 2022년부터 현재까지 '대학일자리플러스센터(거점형)' 사업을 안정적으로 운영해 왔다.

장기간 축적된 진로·취업 지원 노하우를 바탕으로 지속 가능한 고용지원 체계를 구축해 왔다는 점이 이번 평가에서도 높은 점수를 받았다.

이번 성과평가에서 한국외대는 상담 서비스의 질적 수준 향상, 대학 차원의 강력한 사업 추진 의지, 취업 및 고용서비스 연계 성과, 성과지표의 체계적 관리 등 사업 운영 전반에서 우수한 평가를 받았다.

이지연 서울캠퍼스 학생·인재개발처장은 "이번 3회 연속 '우수' 등급 획득은 체계적인 진로·취업 지원 시스템과 구성원들의 지속적인 노력이 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 재학생과 졸업생은 물론 지역 청년까지 아우르는 지역 거점형 청년 고용 플랫폼으로서의 역할을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>