경산시, '현장 속으로'…15개 읍면동 주민대화로 소통 행정 박차

한 달간 600여 명 참여, 100여 건 건의·제안 청취하며 실질적 해법 모색

경산시(시장 조현일)가 '시민 중심, 현장 중심'의 시정 가치를 실천하기 위해 실시한 15개 읍면동 순회 주민 대화 대장정을 성공적으로 마무리했다.

지난 7일 진량읍을 시작으로 27일 남부동까지 약 한 달간 이어진 이번 소통 행보에는 주민 600여 명이 참여했으며, 생활 밀착형 민원부터 지역 미래를 위한 정책 제안까지 총 100여 건의 다양한 의견이 쏟아졌다.

◆격식 깬 '원탁 소통', 눈높이 대화 이끌어

이번 간담회에서 가장 눈에 띈 변화는 행사장 배치였다. 기존의 딱딱한 상석 배치를 과감히 탈피해 상석 없는 원탁형 좌석을 도입했다.

조현일 시장과 시민들이 같은 눈높이에서 마주 앉아 자유로운 분위기 속에서 대화를 나눌 수 있도록 배려한 점이 긍정적인 평가를 받았다.

또한, 단순히 강당에 모여 대화하는 것에 그치지 않고 각 지역의 주요 현안 사업장을 직접 방문해 주민들의 생생한 목소리를 청취하는 등 형식에 얽매이지 않는 실질적인 소통의 장을 마련했다.

◆주요 사업 직접 설명…행정 신뢰도 높여

한 달간 이어진 주민 대화에서는 생활 민원부터 광역 교통망 확충까지 총 100여 건의 건의와 정책 제안이 접수됐다.

주차·보행 등 일상 불편개선과 교통 인프라 확충, 읍면동 특성을 반영한 지역 발전 방안 등이 폭넓게 제시됐으며, 이에 대해 시장이 직접 질의응답에 나서고 간부 공무원이 보완 설명을 더하며 추진 가능성과 검토 방향을 현장에서 공유했다.

추가 검토가 필요한 사안은 향후 행정 절차를 통해 단계적으로 살펴보기로 하며, 단순한 민원 접수를 넘어 시민과 행정이 함께 고민하는 소통 구조가 형성됐다는 평가다.

◆끝까지 책임지는 '사후 관리 체계' 가동

경산시는 접수된 건의 사항에 대해 즉시 검토가 가능한 사안은 신속 하게 건의자에게 개별 답변하고 즉시 시행이 어려운 사안은 상·하반기 2회 추진 상황을 점검, 그 결과를 건의자에게 직접 안내하는 방식으로 관리할 계획이다.

시는 이번 주민 대화를 계기로 지역별 주요 사업 설명 → 시민 의견 청취 → 행정 검토 및 실행 → 추진 상황 공유로 이어지는 현장 중심 소통 체계를 더욱 공고히 해 나간다는 방침이다.

조현일 경산시장은 "주민 대화는 의견을 듣는 데서 끝나는 자리가 아니라, 현장에서 설명하고, 행정으로 답을 만들어 가는 과정이라고 생각한다"며 "이번 읍면동 방문에서 나온 건의사항 하나하나를 소중히 살펴 가능한 것은 신속히 추진하고, 시간이 필요한 사안은 진행 상황을 시민들께 다시 설명 드리며 책임 있게 챙기겠다"고 말했다.

이어 "앞으로도 주민들의 일상이 있는 현장에서 더 많이 듣고, 시민의 목소리가 시정의 방향으로 이어질 수 있도록 끝까지 점검해 나가겠다"고 부연했다.





