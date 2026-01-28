본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

軍 사망자 18% '안전사고 탓'…인권위 "생명권 침해"

오지은기자

입력2026.01.28 12:44

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국방부 장관에 안전사고 예방 시스템 마련 권고

군에서 발생한 전체 사망사건 가운데 안전사고로 인한 비율이 약 18% 수준으로 나타났다. 국가인권위원회는 인명피해 예방을 위해 국방부 장관에 대비 시스템 마련을 촉구했다.


국가인권위원회는 군에서의 안전사고로 인한 인명피해 예방을 위해 국방부 장관에게 '안전사고 예방 종합시스템'을 마련할 것을 권고했다고 28일 밝혔다. 인권위는 지난해 4월 군대 내 안전사고 발생시 대처 적정성을 파악하기 위해 방문 조사에 착수했다. 조사 결과, 군에서 발생한 전체 사망사건 중 안전사고로 인한 사망자 비율은 2022년 18.3%, 2023년 12.2%, 2024년 17.9%로 높게 나타났다.

軍 사망자 18% '안전사고 탓'…인권위 "생명권 침해"
AD
원본보기 아이콘

유형별로는 차량 사고가 가장 많았다. 익사, 기타 사고, 항공·함정 사고, 추락·충격, 폭발 사고 순으로 뒤를 이었다. 육군은 안전사고 발생시 관할 군사경찰에 즉시 통보되지 않는 문제가 있었고 공군·해군의 경우 안전 점검이나 교육이 재난 분야에 집중돼 실제 사고와 연계가 부족했다.


인권위 군인권보호위원회는 이로 인해 작전·훈련·작업 등 모든 부대 활동에서 군인에 대한 생명권 등 중대한 인권침해가 우려된다며 제도 개선을 권고했다. 인권위 권고에는 ▲군대별 특성에 맞는 위험성 평가 체계 수립 ▲안전사고 현장 조치 매뉴얼 마련 ▲재난 분야에 한정된 '국방안전기본계획' 수정·보완 ▲안전시설물 보강 ▲민간응급구조기관 활용을 위한 훈령 개정 등이 포함됐다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'이례적 외교 친서까지

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

애플·구글에 '알몸 딥페이크' AI앱 활개…전세계서 1700억원 수익 올렸다

"눌려 있던 가격, 지금 터지는 중"'더 오른다' 시선 집중 銀 투자

"반도체는 잘나가는데"…기업 체감경기 4년째 한파 왜?

새로운 이슈 보기