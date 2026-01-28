부산진해경자청 민원 만족도 '엄지척'… 방문고객 응대 서비스 최상급

2025년 민원처리건수 23% 증가, 만족도 95.1점 기록



건축·환경 분야 민원 78%, 개발·투자유치 가속화 반증

부산진해경제자유구역청이 민원 만족도 95.1점을 기록하며 최상위 수준의 행정 서비스를 이어가고 있는 것으로 나타났다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 2025년 민원 처리 현황을 자체 분석한 결과, 민원 만족도 95.1점을 기록했다고 28일 알렸다. 개발사업과 투자유치가 활발해지면서 민원 접수 건수는 늘었지만 처리기한 내 민원 처리율 100%를 유지하며 만족도 점수도 전년보다 2.3점 끌어올렸다.

경자청에 따르면 민원 접수 건수는 2023년 1996건, 2024년 2250건에 이어 2025년에는 전년 대비 23% 증가한 2758건으로 집계됐다. 개발사업과 기업 입주가 확대되면서 행정 수요가 함께 증가한 결과로 풀이된다.

전체 민원의 78.3%는 건축과 환경 분야에 집중됐다. 건축 분야 민원은 1296건으로 전체의 47%를 차지했으며 건축물 표시 변경 신고, 사용 승인 신청, 가설건축물 축조 신고 등이 월평균 108건 처리됐다.

환경 분야는 863건(31.3%)으로 대기배출시설 설치 신고, 폐수처리시설 변경 신고, 사업장 폐기물 배출자 신고 등이 월평균 72건 접수·처리됐다. 이 밖에도 입주기업 공장 설립 완료 신고와 산업단지 입주계약 신고 등도 전년보다 증가했다.

경자청은 민원서비스 품질 향상을 위해 산업단지 안내지도 제작·배포, 민원 안내책자 배포, 청보 발행, 직원 친절 교육, 민원 마일리지 포상, 입주기업 현장 포럼 개최, 찾아가는 입주기업 현장 투어 운영 등 기업 중심의 소통 행정을 이어왔다.

박성호 부산진해경제자유구역청장은 "방문 기업이 늘고 있다는 것은 구역이 역동적으로 움직이고 있다는 신호"라며 "2026년에도 불필요한 규제는 개선하고 기업과 투자자가 만족하는 원스톱 행정 서비스를 더 고도화하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>