에스지솔루션, 창원특례시에 사랑의 성금 2000만원 기부

에스지솔루션이 28일 설날을 맞아 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 2000만원을 경남 창원특례시에 기부했다.

이날 기탁된 성금은 창원시 전용 후원 계좌인 '희망드림 창원뱅크'를 통해 창원시 관내 취약계층 등 도움이 필요한 이웃을 위한 지원에 사용될 예정이다.

에스지솔루션조정현 대표는 "어려운 시기일수록 함께 나누고자 하는 마음으로 사회공헌에 동참하게 됐다"며 "지역사회에서 힘들게 생활하시는 분들을 위한 나눔을 꾸준히 이어가도록 노력하겠다"고 말했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "지역의 이웃을 살피는 데 따뜻한 마음을 보태 주셔서 감사드린다. 기탁해 주신 성금이 꼭 필요한 곳에 소중히 전달될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



