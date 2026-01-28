팀홀튼, ‘팀스키친’으로 혁신… ‘빈티지 캐나다’ 컨셉 도입

안태열 CBO "출시 2년 만에 브랜드 인지도 45% 넘어서"

"직접 굽고 조리 ‘팀스키친’, 보기 드문 신선·고품질 확보"

팀홀튼 신논현점에서 28일 열린 ‘2026 뉴이어 웜업’행사에서 안태열CBO가 ‘경영 2기’ 비전을 발표하고 있다. 팀홀튼 제공. AD 원본보기 아이콘

캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)이 '경영 2기' 비전을 발표하면서, 한국 소비자의 눈높이에 맞춘 전략을 바탕으로 본격적인 도약에 나섰다.

팀홀튼은 앞으로 매장에서 직접 조리하는 '팀스 키친'을 기반으로 푸드 라인업을 대폭 강화하고 한국에서 검증된 메뉴를 해외로 역수출하는 등 '글로벌 이노베이션 허브' 역할을 수행하면서, 한국 고객의 눈높이에 맞춘 '빈티지 캐나다' 컨셉의 공간 혁신도 본격화한다는 계획이다.

캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)이 한국 진출 3년 차를 맞아 올해를 경영 2기의 원년으로 선포하고 한국 소비자의 높은 수준을 고려한 로컬 메뉴와 공간 혁신을 통해 글로벌 시장의 이노베이션을 견인하겠다는 청사진을 발표했다.

팀홀튼은 28일 서울 신논현역점에서 '2026 팀홀튼 뉴이어 웜업(New Year Warm-Up)' 기자간담회를 열고 경영 2기의 핵심 비즈니스 전략을 공유했다. 행사는 BKR 안태열 CBO(Chief Business Officer)가 참석해 브랜드의 현재와 미래 방향성을 직접 설명하는 토크쇼 형식으로 진행됐다.

안 CBO는 한국 진출 이후 지금까지의 과정을 글로벌 스탠다드의 안착을 위한 '경영 1기'로 정의하고 앞으로 한국 고객의 높은 안목을 충족시키기 위해 보다 진화된 경영 2기로 진입하겠다고 강조했다.

안 CBO는 "팀홀튼의 브랜드 인지도가 45% 넘어섰는데, 출시 2년 된 브랜드가 이 정도의 인지도를 넘어선 것은 드물다"며 "내부적으로는 20대 여성 인지도가 80% 초과하는 게 고무적"이라고 했다.

안 CBO가 밝힌 경영 2기의 가장 핵심적인 변화는 메뉴 다양화와 신선함을 토대로 한 '품질 강화'다. 팀홀튼은 트렌드에 민감한 국내 소비자의 니즈를 충족시키고 한국이 '글로벌 이노베이션의 허브' 역할을 할 수 있도록 혁신적 메뉴 개발을 진행한다는 계획이다. 도넛 중심의 라인업을 넘어 베이커리와 디저트 군을 확대함은 물론 샌드위치 등 다양한 푸드 메뉴로 카페에서 식사하는 고객들의 선택 폭을 넓혀 언제 어디서나 누구나 쉽게 일상에서 즐길 수 있는 브랜드로서 팀홀튼의 본질에 집중하겠다는 것이다.

특히 매장에서 직접 굽고 조리하는 팀스 키친을 통해 대형 프랜차이즈에서 보기 드문 신선함과 고품질을 확보하며 대체 불가능한 브랜드 경험을 선사할 예정이다.

안 CBO는 "메뉴 다양화와 품질 경쟁력이 변화의 핵심"이라며 "한국 고객의 안목이 세계 어느 고객보다 높은데, 고객들에게 배운 것으로 토대로 수프, 멜트, 숏파스타처럼 고객이 선택할 수 있는 폭을 넓힐 계획"이라고 밝혔다.

팀홀튼의 공간 디자인 역시 전면 재정립된다. 브랜드의 60년 역사와 정통성을 현대적으로 재해석한 빈티지 캐나다 컨셉을 도입, 캐나다 친구의 집 같은 편안함과 현지의 정취를 담아낸다. 이는 실용성을 강조해 온 기존 북미형 모델에서 나아가 캐나다 오리지널리티가 깃든 공간 경험의 가치를 제공하기 위함이다. 팀홀튼은 지난달 오픈한 하남미사점을 시작으로 향후 신규매장에 적용 범위를 공격적으로 넓혀갈 예정이다.

현재 카페 브랜드에서 이미 다양한 음식들을 제공하고 있는데, 차별화된 부분이 있느냐는 질의에 안 CBO는 "품질 부분에서 한끗 차이를 만들려고 노력할 것"이라며 "팀스 키친에서 직접 조리해 고객들에게 신선한 경험을 줄 수 있는 대체 불가능한 브랜드가 되기 위해서 준비할 것"이라고 했다.

국내 시장 확장을 위한 출점 전략도 가속화된다. 안 CBO는 앞으로의 2년간을 현지화 완성도를 높이는 가속화 단계로 정의하고, 올해 말까지 매장 수를 현재의 두 배 수준으로 늘려 서울 핵심 상권 내 지배력을 전방위로 확대할 계획이다. 100여개의 매장을 추가로 확보해 5년 내 150개 점 달성이라는 중장기 목표를 실현한다는 방침이다. 다만 가맹점을 늘리는 것이 아니라 직영점 확대를 통해 팀홀튼이 추구하는 가치를 공고히 한다는 계획이다.

안 CBO는 "지난 2년간 우리가 거둔 성과는 단순히 팀홀튼이 한국에 안착했다는 것을 넘어 한국 팀홀튼이 미래 글로벌 팀홀튼이 나아갈 혁신의 방향을 제안할 수 있다는 가능성을 확인한 시기"라며 "경영 2기는 이러한 노력을 바탕으로 글로벌 시장이 한국에 더욱 주목하는 진화의 시기가 될 것"이라고 강조했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



