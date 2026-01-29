"상큼한 베리와 초콜릿 조합"…프리미엄 디저트 공략

[2026 아시아소비자대상]

최우수상 롯데웰푸드

롯데웰푸드 롯데웰푸드 280360 | 코스피 증권정보 현재가 114,800 전일대비 1,900 등락률 +1.68% 거래량 17,623 전일가 112,900 2026.01.29 15:27 기준 관련기사 '킹달러'에 킹받네…식품업계, 수익성 '경고등'롯데 '경영방침 대전환'…허리띠 바짝 조인다몽쉘에 도전장 낸 오리온 '쉘위'…가성비' 앞세워 롯데웰푸드 잡는다 전 종목 시세 보기 close 의 프리미엄 가나는 2023년 론칭된 가나 초콜릿의 상위 라인으로, 전문 쇼콜라티에의 레시피를 적용해 카카오와 다양한 원료를 블렌딩한 것이 특징이다. 판 초콜릿을 비롯해 볼 초콜릿, 쉘 초콜릿, 비스킷, 아이스크림 등으로 제품군을 넓혀왔다.

롯데웰푸드가 겨울 시즌을 맞아 베리(Berry)를 콘셉트로 한 '프리미엄 가나' 신제품 3종을 선보였다. 상큼한 베리류와 초콜릿의 조합을 앞세워 프리미엄 디저트 시장 공략에 나선다는 전략이다.

롯데웰푸드 ‘프리미엄 가나’ 겨울 시즌 신제품 3종 이미지. 롯데웰푸드 제공. AD 원본보기 아이콘

이번에 출시된 제품은 '프리미엄 가나 트리플 베리', '프리미엄 가나 쿠키 베리', '프리미엄 가나 랑드샤 치즈 베리' 등 3종이다. 모두 겨울 시즌 한정 제품으로, 딸기와 라즈베리, 복분자 등 베리류를 핵심 원료로 활용한 것이 특징이다.

'프리미엄 가나 트리플 베리'는 딸기·라즈베리·복분자를 사용한 필링에 딸기 시럽을 더한 쉘 초콜릿이다. 필링을 감싸는 겉면에는 진한 가나 초콜릿을 코팅해 베리의 상큼함과 초콜릿의 깊은 풍미를 함께 즐길 수 있도록 했다.

'프리미엄 가나 쿠키 베리'는 쇼콜라 버터 쿠키 위에 밀크 초콜릿을 입히고, 그 위에 다시 트리플 베리 초콜릿을 코팅한 볼 초콜릿이다. 여기에 베리 파우더를 더해 총 네 겹의 레이어로 구성했으며, 바삭한 식감과 달콤한 풍미를 동시에 살렸다.

'프리미엄 가나 랑드샤 치즈 베리'는 크림치즈를 넣은 부드러운 랑드샤 쿠키에 딸기 초콜릿을 더한 제품이다. 쿠키의 부드러움과 치즈의 고소함, 베리 초콜릿의 달콤함이 조화를 이루도록 설계했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>