외식 브랜드 복합매장 '잇츠 월드' 오픈

[2026아시아소비자대상]

최우수상 롯데GRS

롯데GRS는 기존 단일 브랜드 중심 전략에서 벗어나 상권 특성에 맞춘 더(多)브랜드 운영에 집중하고 있다. 롯데GRS는 지난달 22일 신규 외식 브랜드를 집약한 복합 매장 '잇츠 월드(Eat's World)'를 롯데월드 어드벤처에 오픈했다. 약 104평 규모에 130석을 갖춘 이 매장은 유동 인구가 풍부한 입지를 바탕으로 10·20대는 물론 가족 단위 방문객까지 폭넓게 공략할 수 있는 점을 고려해 입점이 결정됐다.

'잇츠 월드'에는 쇼핑몰과 로드숍에서 운영 중인 함박스테이크 전문 브랜드 '두투머스 함박', 공항과 로드숍을 중심으로 전개 중인 일본 라멘 브랜드 '무쿄쿠', 신규 아이스크림 디저트 브랜드 '젤씨네'가 함께 입점했다. 상권에 맞춰 개발한 브랜드를 한 공간에서 동시에 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

롯데월드 어드벤처 내 오픈한 복합 식음 매장 잇츠 월드. 롯데GRS 제공. AD 원본보기 아이콘

롯데GRS의 신규 브랜드 출점 전략은 다중 식음 사업장 컨세션 운영 역량을 기반으로 한 다브랜드 운영에 초점을 맞추고 있다. 브랜드별 시장 가능성을 검증하기 위한 테스트 매장 운영도 병행하고 있다. 올해 1월에는 함박 스테이크 전문 브랜드 '두투머스 함박' 구로디지털역점을 오픈했다. 해당 매장은 개점 3개월 만에 매출 목표 대비 약 109%를 달성하며 신규 브랜드로서 안정적인 성과를 냈다. 이후 쇼핑몰 상권 가능성 검증을 위해 타임빌라스 수원점도 추가로 열었다.

인천공항 컨세션 사업으로 운영해 온 일본 라멘 브랜드 '무쿄쿠'를 시가지 로드숍으로 확장하며 브랜드 육성에도 나섰다. 약 8평 규모의 소형 매장으로 면류 중심의 메뉴 구성을 통해 회전율을 높이는 전략이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>