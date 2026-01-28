본문 바로가기
"티끌 모아 태산"…광주 북구, 급여 우수리 기부

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.28 12:47

천원 미만 잔돈 떼어 적립

광주 북구청 전경.

광주 북구가 공직자들의 급여 중 자투리 금액을 모아 소외된 이웃을 돕는 나눔 활동에 나선다.


28일 광주 북구에 따르면 구는 공직사회 내 나눔 문화 확산을 위해 올해 처음으로 '잔돈 기부 프로젝트'를 추진한다.

'작은 돈의 큰 변화'를 슬로건으로 내건 이번 프로젝트는 공직자들의 월 급여에서 1,000원 미만의 잔돈을 모아 기부하는 것이 핵심이다. 비록 개개인의 금액은 적지만, 지속적인 참여를 통해 지역사회에 기부 문화를 조성하자는 취지다.


기부는 공직자들의 자발적인 신청을 받아 매월 급여 지급 시 해당 금액을 원천 징수하고, 이를 사회복지공동모금회에 전달하는 방식으로 진행된다.


북구가 지난 12일부터 전 직원을 대상으로 참여자를 모집한 결과, 현재까지 180여명이 동참 의사를 밝히고 동의서를 제출했다. 이들의 급여 끝전은 다음 달부터 매월 적립될 예정이다.

참여 공직자에게는 연말정산 시 세제 혜택을 받을 수 있도록 기부금 영수증이 발급된다.


이렇게 1년간 십시일반으로 모인 기부금은 향후 지역 내 노인, 장애인, 아동 등 취약계층을 위한 다양한 복지 사업에 쓰일 계획이다.


북구는 이번 프로젝트가 공직사회의 솔선수범하는 나눔 모델로 정착될 것으로 기대하며, 직원들의 참여를 연중 독려할 방침이다.


문인 북구청장은 "공직자 한 사람 한 사람의 자발적인 기부가 모이면 지역사회에 큰 변화를 만들어낼 수 있다"며 "이번 프로젝트를 통해 이웃과 함께 살아가는 따뜻한 나눔의 문화가 널리 퍼지기를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
