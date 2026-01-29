본문 바로가기
유통

참치 푹 끓인 진액으로 만든 '동원참치액'

임혜선기자

입력2026.01.29 14:00

[2026아시아소비자대상]
최우수상 동원F&B

'동원참치액'은 40년 넘게 참치캔 시장 점유율 1위를 지켜온 동원F&B의 참치 가공 역량을 바탕으로 만든 액상 조미료다. 직접 잡은 참치를 활용한 고품질 원료와 제조 노하우를 앞세워, 깊고 진한 감칠맛을 구현한 것이 특징이다.


'동원참치액'에는 남태평양 등 청정 해역에서 어획한 참치를 동원만의 방식으로 자숙한 뒤 5시간 이상 끓여낸 참치 엑기스가 사용된다. 훈연참치추출물 함량은 80% 이상으로, 국물 요리는 물론 다양한 한식 조리에 활용할 수 있는 풍미를 갖췄다.

동원F&B의 동원참치액 이미지. 동원F&B 제공.

제품은 총 3종으로 구성됐다. '동원참치액 진'은 참치액 고유의 가쓰오 풍미가 살아 있어 국과 찌개, 조림, 볶음 요리에 폭넓게 활용할 수 있다. '동원참치액 순'은 훈연 향을 줄이고 멸치 숙성액을 더해 보다 시원하고 깔끔한 맛을 강조했다. '동원참치액 프리미엄'은 고급 참치 어종인 황다랑어 추출물을 사용하고 훈연참치추출물 함량을 85%까지 높여 한층 깊은 감칠맛을 구현한 제품이다.


2022년 출시된 동원참치액은 빠른 성장세를 보이고 있다. 2024년 한 해 동안 매출이 전년 대비 50% 이상 증가했으며, 지난해까지 누적 판매량은 약 750만병에 달한다. 동원F&B는 품질 경쟁력을 바탕으로 소셜미디어와 간접광고(PPL) 등 다양한 마케팅 활동을 병행하며 소비자 접점을 넓혀왔다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
