오석진 전 대전교육청 교육국장 주도, 교육행정통합 반대 서명 1000명 돌파

"교육은 정치 논리 배제하고 아이들의 삶과 미래의 관점에서 판단해야"



"대전과 충남 근본적으로 교육 조건과 과제가 다르기 때문에 교육행정 통합 반대"

사진=오석진 전 대전교육청 교육국장 제공 AD 원본보기 아이콘

6.3 지방선거를 앞두고 오는 2월 3일 대전교육감 선거 예비후보에 등록하는 오석진 전 대전교육청 교육국장이 주도한 '대전·충남 교육행정 통합 반대' 서명 캠페인이 시작 일주일 만에 1000여 명을 훌쩍 넘는 등 교육행정 통합 반대 여론이 거세게 일고 있다.

지난 12일 '대전·충남 교육행정통합 반대 성명서' 발표에 이어, 지난 21일부터 대전교육감 출마 선언자 중 처음으로 '대전·충남교육 통합 반대' 서명 운동을 시작한 오석진 전 교육국장은 일반행정도 아닌 교육의 정치공학적인 통합에 강력히 반대하는 서명운동을 벌이고 있다.

이에 서명 일주일 만에 1182명(27일 현재)의 대전시민들이 참여, 높은 열기를 보이면서 교육의 인위적 통합에 부정적인 반응이 고조되는 등 교육통합반대 반대 서명이 더욱 늘 것으로 예상된다.

오석진 전 교육국장은 "교육은 행정의 한 부서나 효율을 따지는 정책 수단이 아니라 헌법이 직접 보호하는 가치로, 우리 사회가 아이들에게 반드시 지켜줘야 할 약속"이라면서 "교육행정 통합이라는 중대한 문제가 대전시민과 충남도민, 그리고 교육 현장의 충분한 의견 수렴은 물론, 사회적 합의 없이 추진되고 있다"고 비판했다.

이어 "교육의 주인인 학부모와 대전시민들이 배제된 충남과 교육행정 통합이 결정된다면 그 피해는 고스란히 아이들에게 돌아갈 수밖에 없다"고 지적했다.

특히 "교육은 통합의 속도가 아닌, 자치와 숙의 속에서 성장해 왔다"면서 "교육은 광역적 효율보다 지역의 책임이 중요하고, 획일적인 기준보다 아이 한 명, 한 명의 다양성이 존중돼야 한다"고 통합 반대 이유를 설명했다.

이에 따라 "교육은 정치의 논리를 배제하고 아이들의 삶과 미래의 관점에서 판단, 국가의 백년대계를 위한 교육정책이 돼야 한다"면서 "이에 단호히 반대하는 대전시민들의 목소리가 필요해 반대 서명운동을 시작하게 됐다"고 말했다.

사진=오석진 전 대전교육청 교육국장 제공 원본보기 아이콘

한편, 오석진 전 교육국장은 지난 12일, 헌법 제31조에 명시된 교육행정의 자주성과 전문성, 교육자치, 지방 교육의 특수성을 무시하는 반헌법적 행위 원칙이라면서 "대전과 충남이 근본적으로 교육의 조건과 과제가 다르기 때문에 교육행정 통합에 반대할 수밖에 없는 근거"라고 주장했다.

이어 다음날인 13일에는 교육감 출마 예상 타 후보자들과 함께 공동으로 통합 반대 성명을 발표한 바 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>