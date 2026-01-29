종목 잘 골랐어도 투자금이 넉넉해야...4배 투자금을 신청 당일!

투자의 성과는 종목 선택뿐 아니라 자금 운용의 효율성에 따라 달라진다. 같은 흐름 속에서도 얼마나 적극적으로 대응하느냐에 따라 결과는 크게 갈린다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 스탁론을 활용한 자금 운용 전략이 다시 관심을 받고 있다.

과거에는 높은 금리가 부담 요인이었지만, 최근에는 분위기가 달라졌다. 올뉴스탁론이 연 4%대 업계 최저금리 상품을 선보이면서, 이자 부담을 낮춘 선택지가 등장했기 때문이다.

보유 자금만으로는 수익 확대에 한계가 느껴졌던 투자자라면, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론을 통해 투자 전략의 폭을 넓혀볼 수 있는 환경이 마련되고 있다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 9,340 전일대비 360 등락률 +4.01% 거래량 14,889,173 전일가 8,980 2026.01.29 13:22 기준 관련기사 4배 주식자금으로 같은 기회를 더 크게...금리는 연 4%대로 부담 없이종목 잘 골라도 투자금이 부족하면 한계가...4배 투자금을 연 4%대 금리로비트코퍼레이션, 'AI 스마트 리테일' 기업으로 대전환…"AI기반 로봇으로 유통 시장 주도" 전 종목 시세 보기 close , SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 69,400 전일대비 400 등락률 +0.58% 거래량 1,255,070 전일가 69,000 2026.01.29 13:22 기준 관련기사 SK텔레콤, 36억 규모 자사주 처분SKT, ESG 데이터 통합 플랫폼 구축…SKT·자회사 ESG 연결 허브[클릭 e종목]"SK텔레콤, 배당 정상화 확인 필요" 전 종목 시세 보기 close , 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 29,650 전일대비 550 등락률 -1.82% 거래량 4,574,837 전일가 30,200 2026.01.29 13:22 기준 관련기사 [클릭 e종목]"삼성중공업, FLING 수주 앞둬…목표가 ↑"오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다한화오션發 조선업 '원하청 성과급' 수면 위로 전 종목 시세 보기 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 62,000 전일대비 200 등락률 +0.32% 거래량 2,438,569 전일가 61,800 2026.01.29 13:22 기준 관련기사 카카오, CA협의체 재편…'투자·재무'에 힘 싣는다(종합)종목 좋아도 투자금이 받쳐줘야...4배 투자금을 연 4%대 금리로?임정환 모티프 대표 "독자성 논란에서 자유로워…국산 설계로 독파모 재도전" 전 종목 시세 보기 close , 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 72,200 전일대비 5,400 등락률 +8.08% 거래량 1,703,065 전일가 66,800 2026.01.29 13:22 기준 관련기사 테스, 121억 규모 반도체 제조장비 공급 계약'2025 코스닥 대상' 시상식 개최…넥스틴, 국무총리상 영예[특징주]테스, 메모리 반도체 호황 속 실적 성장 기대감에 신고가 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>