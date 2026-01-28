소공연 "인태연 신임 소진공 이사장, 위기 타개할 적임자"

"정책 역량까지 갖춘 적임자"

소상공인연합회가 제5대 소상공인시장진흥공단 이사장에 임명된 인태연 전 청와대 자영업비서관에 대해 위기 상황을 타개할 '적임자'라고 평가했다.

28일 소공연은 공식 입장문을 통해 "인 이사장은 기업형슈퍼마켓(SSM) 확장 저지 운동을 비롯해 유통 대기업의 무분별한 골목상권 침탈에 맞서 싸워온 인물로 오랜 시간 현장에서 소상공인들과 호흡한 현장 전문가"라며 "청와대 자영업비서관을 역임하며 쌓아온 정책적 경륜과 통찰까지 더해져 오늘날 위기 상황을 타개할 실무 사령탑으로서 적임자"라고 평가했다.

이번 임명이 소상공인 정책의 효율성을 극대화하는 계기가 될 것으로도 기대했다. 소공연은 "이병권 중소벤처기업부 제2차관을 비롯한 중기부 소상공인 전담 조직과 긴밀한 공조를 바탕으로 현장 중심의 실효성 있는 지원 정책을 강화해주길 바란다"며 "이번 임명으로 중기부와 소진공의 '트윈타워'가 구축된 만큼 정책기획과 집행을 아우른 소상공인 정책의 대전환에 대해 소상공인들의 기대가 크다"고 말했다.

그러면서 "소상공인의 자생력 제고와 디지털 전환 지원, 온라인 판로 확대에 나서줄 것을 부탁드린다"며 "무엇보다 소공연을 비롯한 현장 소상공인들과의 긴밀한 소통과 협력을 당부한다"고 했다.





