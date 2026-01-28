벤츠, GLS 고성능 모델 'AMG GLS 63 4MATIC+' 국내 첫 출시

국내 첫 고성능 GLS 모델

4.0리터 V8 바이터보 엔진

메르세데스-벤츠 코리아는 플래그십 SUV 'GLS'의 고성능 모델인 '메르세데스-AMG GLS 63 4MATIC+'를 출시했다고 28일 밝혔다

메르세데스-AMG GLS는 국내 시장에 처음으로 선보이는 고성능 GLS 모델로, 플래그십 SUV인 GLS의 고급스럽고 우아한 품격에 AMG의 정교한 기술력이 결합돼 탄생한 모델이다.

이번에 출시되는 메르세데스-AMG GLS 63 4MATIC+은 국내 고객들이 선호하는 안전 및 편의장치들을 대거 탑재해 가치를 더욱 높였다. 판매가격은 2억860만원이다.

메르세데스-AMG GLS 63 4MATIC+은 4.0리터 V8 바이터보 엔진이 탑재돼 최대출력 612마력(ps) 및 최대토크 86.7kg.m의 강력한 퍼포먼스를 제공한다. 차량 엔진은 정밀하게 제어되는 출력과 폭발적인 출력 전달이 특징으로, 트윈 스크롤 터보차저를 실린더 헤드 사이에 배치해 공기 이동 경로를 줄인 덕분에 가속 페달을 밟는 즉시 응답하는 압도적인 가속 반응을 체감할 수 있다.

초고속 주행 중에는, 블루다이렉트(BlueDIRECT) 다중 분사 시스템과 멀티 스파크 점화 기술을 통해 높은 효율과 부드러운 회전 질감을 제공한다. 또한, 엔진 뱅크의 콤팩트한 설계로 차량 무게 배분 최적화를 이뤄, 대형 SUV임에도 마치 스포츠카와 같은 민첩한 코너링을 선사한다.

여기에, 48볼트 마일드 하이브리드와 부스트 기능을 포함한 통합 스타터-제너레이터(ISG)를 통해 에너지 회생과 부드러운 엔진 재시동 등을 경험할 수 있다.

차량에는 적응형 댐핑 조절 기능이 적용된 AMG 라이드 컨트롤+(AMG RIDE CONTROL+) 서스펜션이 기본 탑재됐다. 이를 통해 고속 주행시에는 안정적인 드라이빙을, 일상에서는 부드럽고 편안한 승차감을 경험할 수 있다. 액티브 롤 안정화 시스템인 AMG 액티브 라이드 컨트롤은 차량 전·후륜 액슬에 각각 장착된 두 개의 전기 기계식 액추에이터로 작동해, 코너링 시 발생하는 차체 롤링을 능동적으로 줄이고 더욱 정밀한 조향을 가능하게 한다. 또한, 직선 구간 주행 중에는 도로 표면의 요철을 보정해 주행 편의성을 높인다.

여기에, ESP®(차체자세제어장치), 전자 제어식 후륜 차동 잠금 장치, 완전 가변식 AMG 퍼포먼스 4MATIC+ 사륜구동 시스템 및 서스펜션 제어 시스템의 소프트웨어를 정밀하게 조율해 역동적이면서도 완성도 높은 주행 성능을 구현한다. 또한 주행 상황에 따라 배기음을 선택할 수 있는 AMG 가변식 퍼포먼스 배기 시스템을 통해 운전자에게 즐거운 주행 경험을 선사한다.

메르세데스-AMG GLS 63 4MATIC+ 외관은 다양한 시각적 요소를 통해 스포티한 매력을 강조했다. 차량 전면부 후드에는 메르세데스-벤츠 스타 로고 대신 AMG 엠블럼을 적용하고 22인치 AMG 멀티 스포크 경량 알로이 휠과 레드 색상의 브레이크 캘리퍼를 더해 고성능 이미지를 부각했다. 한편, 차량의 전면 도어를 열면 로고 프로젝터를 통해 AMG 전용 라이트 애니메이션이 탑승자를 반긴다.

인테리어는 AMG 시트와 계기판 등 주요 부품에 적용한 AMG 전용 나파 가죽으로 강인한 인상을 부각했다. 더불어 AMG 퍼포먼스 스티어링 휠을 탑재해, 운전자가 주행 중 스티어링 휠에서 손을 떼지 않고도 차량의 주요 주행 기능과 모든 주행 프로그램을 손쉽게 조작하도록 돕는다. 또한 2세대 MBUX 인포테인먼트 시스템과 AMG 전용 스크린 등을 통해 AMG 차량 경험을 더욱 직관적으로 전달한다.

이외에도 GLS 63 4MATIC+에는 ▲에어 밸런스 패키지, ▲앞·뒷좌석 멀티컨투어 시트, ▲헤드업 디스플레이, ▲앞좌석 온도 조절 컵 홀더를 비롯해 ▲전동식 파노라마 슬라이딩 선루프, ▲앞·뒷좌석 열선 및 통풍 시트, ▲다기능 열선 스티어링 휠, ▲2개의 디스플레이를 포함한 MBUX 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템, ▲부메스터® 사운드 시스템, ▲에너자이징 플러스 패키지 등 다양한 국내 고객들의 선호를 반영한 편의 사양을 통해 한층 안락하고 여유로운 드라이빙 환경을 제공한다.

여기에 ▲드라이빙 어시스턴스 패키지, ▲어댑티브 상향등 어시스트 플러스, ▲360° 카메라가 포함된 주차 패키지, ▲키레스고(KEYLESS-GO) 패키지, ▲사각지대 어시스트, ▲투명 보닛 등 최신 운전자 보조 시스템도 기본으로 적용해 안전하고 편리한 주행 경험을 선사한다.





