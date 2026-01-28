본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

동아ST "스텔라라 시밀러 이뮬도사, 캐나다 품목 허가 획득"

이성민기자

입력2026.01.28 11:04

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"글로벌 경쟁력 재확인"

동아에스티 는 스텔라라 바이오시밀러 '이뮬도사(성분명 우스테키누맙)'가 캐나다 보건부로부터 품목허가를 획득했다고 28일 밝혔다.


스텔라라 바이오시밀러 '이뮬도사'. 동아ST

스텔라라 바이오시밀러 '이뮬도사'. 동아ST

AD
원본보기 아이콘

이뮬도사는 동아에스티와 메이지세이카파마가 공동 개발한 스텔라라 바이오시밀러 제품이다. 동아에스티는 2021년 7월 다국적 제약사 인타스와 이뮬도사에 대한 라이선스 아웃 계약을 체결했다. 이후 인타스는 미국의 어코드 바이오파마와 유럽, 영국 및 캐나다의 어코드 헬스케어 등 글로벌 계열사를 통해 이뮬도사의 상업화를 진행하고 있다.

오리지널 의약품인 스텔라라는 2024년 기준 전 세계 의약품 시장에서 약 215억5200만달러(약 31조원)의 매출을 올린 글로벌 블록버스터다. 이뮬도사는 현재 미국, 독일, 영국, 아일랜드 등 19개국에 출시됐으며, 사우디아라비아·카타르·아랍에미리트(UAE) 등 중동·북아프리카(MENA) 지역에서도 품목허가를 획득하는 등 글로벌 시장 진출을 확대하고 있다.


동아에스티 관계자는 "캐나다 품목허가를 획득하며 이뮬도사의 글로벌 경쟁력을 다시 한번 확인했다"며 "글로벌 파트너사와의 협력을 바탕으로 주요 시장에서 안정적인 공급과 상업화를 이어갈 계획"이라고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'이례적 외교 친서까지

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

애플·구글에 '알몸 딥페이크' AI앱 활개…전세계서 1700억원 수익 올렸다

"눌려 있던 가격, 지금 터지는 중"'더 오른다' 시선 집중 銀 투자

"반도체는 잘나가는데"…기업 체감경기 4년째 한파 왜?

새로운 이슈 보기