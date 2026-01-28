금산군, 농기계 교통사고 예방 위해 '등화장치' 부착 지원

오는 30일까지 주소지 관할 읍면 행정복지센터에 신청



신규 부착만 가능...재부착은 지원 대상서 제외

금산군이 농업기계 운행 중에 발생할 수 있는 교통사고를 예방하고 농업인의 안전을 강화하기 위해 2026년 농기계 등화장치 부착을 신규에 한해서 지원한다.

이번 사업은 농업기계 1대당 등화장치 1개를 지원하며 농기계를 2대 이상 보유한 경우에는 기계별로 신청이 가능하다.

지원 대상은 금산군에 주소를 두고 농업경영체로 등록된 농업인 중 경운기 또는 트랙터를 보유한 농업인이며 신규 부착하는 경우만 가능하다.

지원 금액은 농업기계 1대당 10만 원으로 농업인의 경제적 부담을 줄이면서 농기계 안전 장비 보급을 확대하는 데 목적이 있다.

신청은 오는 30일까지 주소지 관할 읍면 행정복지센터에서 할 수 있다. 사업과 관련한 자세한 내용은 금산군청 농정과 또는 각 읍면 행정복지센터를 통해 안내받을 수 있다.

정영주 농정과 담당자는 "농기계 등화장치 부착은 농업인의 생명과 직결되는 중요한 안전조치"라며 "이번 지원사업을 통해 농기계 교통사고를 예방하고 더 안전한 영농환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

이어 "교체·파손·망실 등으로 인한 재부착은 지원 대상에서 제외되는 점 양해 바란다"며 "앞으로도 농업인의 안전을 최우선으로 하는 현장 중심의 지원사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



