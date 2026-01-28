본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

금산군, 농기계 교통사고 예방 위해 '등화장치' 부착 지원

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.28 10:54

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 30일까지 주소지 관할 읍면 행정복지센터에 신청

신규 부착만 가능...재부착은 지원 대상서 제외

금산군 전경(사진=금산군 제공)

금산군 전경(사진=금산군 제공)

AD
원본보기 아이콘

금산군이 농업기계 운행 중에 발생할 수 있는 교통사고를 예방하고 농업인의 안전을 강화하기 위해 2026년 농기계 등화장치 부착을 신규에 한해서 지원한다.


이번 사업은 농업기계 1대당 등화장치 1개를 지원하며 농기계를 2대 이상 보유한 경우에는 기계별로 신청이 가능하다.

지원 대상은 금산군에 주소를 두고 농업경영체로 등록된 농업인 중 경운기 또는 트랙터를 보유한 농업인이며 신규 부착하는 경우만 가능하다.


지원 금액은 농업기계 1대당 10만 원으로 농업인의 경제적 부담을 줄이면서 농기계 안전 장비 보급을 확대하는 데 목적이 있다.


신청은 오는 30일까지 주소지 관할 읍면 행정복지센터에서 할 수 있다. 사업과 관련한 자세한 내용은 금산군청 농정과 또는 각 읍면 행정복지센터를 통해 안내받을 수 있다.

정영주 농정과 담당자는 "농기계 등화장치 부착은 농업인의 생명과 직결되는 중요한 안전조치"라며 "이번 지원사업을 통해 농기계 교통사고를 예방하고 더 안전한 영농환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.


이어 "교체·파손·망실 등으로 인한 재부착은 지원 대상에서 제외되는 점 양해 바란다"며 "앞으로도 농업인의 안전을 최우선으로 하는 현장 중심의 지원사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'이례적 외교 친서까지

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

애플·구글에 '알몸 딥페이크' AI앱 활개…전세계서 1700억원 수익 올렸다

"눌려 있던 가격, 지금 터지는 중"'더 오른다' 시선 집중 銀 투자

"반도체는 잘나가는데"…기업 체감경기 4년째 한파 왜?

새로운 이슈 보기