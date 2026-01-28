하나금융, 세종시와 '신중년 AI 디지털 일자리센터' 구축

하나금융그룹은 세종특별자치시에 '신중년 AI 디지털 일자리센터'를 개소했다고 28일 밝혔다.

지난 27일 '세종시 신중년 AI 디지털 일자리센터' 개소식을 참석한 이동열 하나은행 충청하나그룹 부행장(사진 왼쪽에서 네 번째)과 최민호 세종특별자치시 시장(사진 왼쪽에서 세 번째)이 내외빈과 함께 케이크 커팅을 하며 기념촬영을 하고 있다. 하나금융 제공(사진 왼쪽부터 오세진 하나은행 대전세종영업본부 지역대표, 김재형 세종특별자치시의회 산업건설위원장, 최민호 세종특별자치시 시장, 이동열 하나은행 충청하나그룹 부행장, 이홍준 세종일자리경제진흥원 원장 순)

이와 관련해 전날 정부세종청사BRT환승센터에서 이동열 하나은행 충청하나그룹 부행장, 최민호 세종특별자치시장 등이 참석한 가운데 개소식을 진행했다.

이 센터는 하나금융의 대표 중장년 재취업 프로그램인 '하나 파워 온 세컨드 라이프' 사업의 일환으로 조성됐다. 중장년을 위한 AI, 디지털 기반 직무교육과 지역 일자리 창출의 거점으로 사용될 예정이다. 하나금융은 ▲AI 디지털라벨러 ▲AI 콘텐츠 마케터 ▲AI 강사 ▲AI 이커머스 관리자 등 중장년에 적합한 AI 및 디지털 직무 교육 과정을 운영한다. 교육 이후에는 지역 내 기업, 유관기관과 연계한 일자리 매칭까지 지원할 방침이다.

이날 행사에 참석한 이동열 부행장은 "세종시 신중년 AI 디지털 일자리센터가 지역 중장년이 AI 기반 일자리에 도전할 수 있는 새로운 기회의 장이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 중장년의 경험과 역량이 지속적으로 활용될 수 있도록 실질적인 일자리 창출에 기여하겠다"고 밝혔다.

한편 하나금융그룹은 2024년 서울 강남구에 '신중년 디지털 일자리센터' 1호를 개소한 바 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



