재고처리 한도 '상향'…GS25 '2026년 新상생지원제도'

GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 250 등락률 +1.20% 거래량 145,113 전일가 20,850 2026.01.29 15:26 기준 관련기사 GS25, 외국인 결제 74% 증가…알리·위쳇 비중 압도적 [오늘의신상]3000원 색조 화장품…GS25, '손앤박 하티' 시즌2GS25, PB라면 '오모리' 시리즈 일본 돈키호테 수출 전 종목 시세 보기 close 이 운영하는 편의점 GS25가 '2026년 新상생지원제도'를 발표했다.

전국경영주 협의회와의 논의를 거쳐 완성된 GS25의 상생안은 ▲가맹점 수익성 제고를 위한 영업 지원 제도 강화 ▲장기운영 매장 증가 등을 고려한 가맹 경영주 삶의 질 향상 프로그램 확대 ▲기존 제도와의 연계 시너지 제고 등을 주요 골자로 했다.

특히, 재고처리한도 증액이 강화됐다. GS25는 '재고처리한도'를 업계 최고 수준인 점포당 연간 108만원으로 상향 조정했다.

이외에도 GS25는 매장의 위생, 시설 관리를 돕기 위해 정수 필터 교환, 배수시설 관리 등을 위한 지원 범위를 확대했으며, 가맹점의 안전한 영업 활동 지원을 위해 업계에서 유일하게 제공하고 있는 횡령보험, 택배도난보험 등도 지속 이어가기로 했다.

전 가맹 경영주들을 대상으로 한 헬스케어 연계 서비스인 건강·심리 관리 프로그램도 신설됐다. 전문 의료진 건강상담, 건강검진 컨설팅, 진료 예약대행, 간호사 병원 동행 등의 통합 서비스를 받을 수 있다. 건강 상담은 전문 의료진, 임상 영양사, 임상 심리사, 운동 전문가 등 전문 인력을 통해 1 대 1 맞춤형으로 진행된다. 제휴를 맺은 전국 100여 개 건강검진센터 이용 시 우대 혜택이 부여되며, 상급 종합병원 진료가 필요한 경우 질환별 맞춤 예약 서비스도 제공된다. 대부분의 서비스는 전국 가맹 경영주뿐만 아니라 배우자, 부모, 자녀에게도 동일한 서비스가 제공된다.

또 가맹 경영주 명절(추석)선물 지급 ▲출산 선물 지원 ▲경조사 지원 ▲장례 지원 등 가맹 경영주의 생애 주기 맞춤형 복지 제도는 내년에도 지속 운영된다.

신동훈 GS리테일 상생협력팀장은 "GS25는 지난 2017년 업계 최초로 가맹 경영주 상생지원안을 발표하며 편의점 산업의 모범적인 동반성장·상생 문화를 구축해 가고 있다"며 "2026년 상생지원은 가맹점의 수익을 끌어올리는 동시에 경영주와의 지속가능한 동반성장을 위해 실효성 있는 영업 지원 제도와 가맹 경영주 삶의 질을 향상시키는 복지 프로그램을 중점 강화했다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



