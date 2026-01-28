본문 바로가기
'균형발전'의 약속, 다시 목포에서…노무현재단 22주년 기념행사

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.28 11:01

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29~31일 목포서

노무현재단이 국가균형발전선언 22주년을 맞아 오는 29일부터 31일까지 전라남도 목포시 일대에서 기념행사를 연다.


28일 재단에 따르면 이번 행사는 2004년 노무현 대통령이 선언한 국가균형발전의 의미를 되짚고, 지역 문화 인프라를 기반으로 한 협력 사례를 공유하기 위해 마련됐다. 재단은 균형발전을 지역 정책의 문제가 아닌 시민의 삶의 문제로 다시 바라보고, 지역과 시민이 함께하는 상생의 장을 만들겠다는 취지라고 밝혔다.

국가균형발전선언 22주년 기념 행사 웹자보. 노무현재단 제공

국가균형발전선언 22주년 기념 행사 웹자보. 노무현재단 제공

기념식과 개막 행사는 29일 오후 7시 목포극장 1관에서 열린다. 변영주 감독의 사회로 개회사와 기념사, 축사, 개막 선언이 진행되며, 주제 영상 상영과 주요 프로그램 소개, 심사위원 인사말에 이어 초청 개막작이 상영될 예정이다.

주요 프로그램으로 '사람사는세상 영화제'가 함께 열린다. 영화제에는 공모를 통해 접수된 429편 가운데 예심과 본심을 거쳐 선정된 16편이 상영된다. 본선 심사는 변영주·이란희·이종필 영화감독과 은유 작가가 맡는다. 상영 이후에는 관객과의 대화가 마련된다.


또한 오거리문화센터와 목포극장에서는 기념 학술 및 포럼 프로그램이 진행된다. 청년 연구자들의 학술 발표를 시작으로 전남 지역의 공간 재구성과 도시재생을 다루는 세션이 이어진다. 광주·전남 통합 이후 지역 환경 문제, 지역 영화 네트워크와 커뮤니티 시네마, 지역 문화예술의 지속 가능성을 주제로 한 포럼도 열린다. 학술과 포럼은 사전 신청이나 현장 접수를 통해 시민 누구나 참여할 수 있다.


행사 기간 목포극장 1층과 3층에서는 홍보부스도 운영된다. 노무현재단 공식 기념품을 소개하는 '노란가게 목포 팝업'을 비롯해 시민참여존, 후원회원 가입존, 지역 상점과 공동체가 참여하는 부대 행사 부스로 구성된다. 시민참여존에서는 '내가 살아온 지역, 살고 싶은 지역'을 주제로 한 참여형 프로그램이 진행된다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
