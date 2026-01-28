인천시, '경인고속道 지하화' 상부도로 기본계획 짠다

3월 용역 착수…녹지·교차로 계획 구체화

인천시는 국토교통부가 추진 중인 '경인고속도로 지하화' 사업과 관련해 상부 도로계획을 선제적으로 검토하기 위해 관련 용역을 발주한다고 28일 밝혔다.

경인고속도로 지하화는 총사업비 1조3780억원이 투입되는 대규모 국책사업으로, 인천 서구 청라1동∼서울 양천구 신월동 15.3㎞ 구간에 진출입로 5곳을 포함한 왕복 4차로 지하 고속도로를 건설하는 내용이다. 이렇게 되면 기존 지상 고속도로는 일반도로로 전환돼 평면 교차로가 조성될 예정이다.

경인고속도로 지하화 구간 위치도. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

인천시는 국토부가 지난해 12월 착수한 '경인고속도로 지하화 타당성평가 용역' 일정에 맞춰 시 예산 15억원을 들여 상부도로 기본계획 수립 용역을 이달 발주하고 오는 3월에 착수, 2년간 과업을 수행할 계획이다.

용역을 통해 방음벽과 옹벽이 사라진 상부도로 공간을 대상으로 교차로 설치를 비롯한 도로계획과 녹지계획을 구체화해 지하화 사업 추진 과정에서 인천시 의견이 적극적으로 반영되도록 할 방침이다. 아울러 주변 지역에 대한 중장기적 활성화 방안을 마련해 침체한 원도심의 경쟁력을 높이고, 도시 전반에 활력을 불어넣는 지속 가능한 도시재생의 발판을 마련한다는 구상이다.

시는 용역 추진 과정에서 지역 주민과 분야별 전문가 의견을 적극 수렴해 내실 있는 상부도로 기본계획을 수립하고, 국토부 등 관계기관과 긴밀히 협력해 사업 완성도를 높여나갈 계획이다.

인천시 관계자는 "상부도로에 대한 선제적 계획을 통해 기존 경인고속도로를 '산업화의 길'에서 '사람·균형·미래의 길'로 전환하고, 남북으로 단절된 인천 도심 공간을 하나로 연결해 원도심 활성화를 꾀하겠다"고 밝혔다.

경인고속도로는 1968년 12월 개통한 국내 1호 고속도로로 국가 경제 성장의 견인차 역할을 해왔으나, 1980년대 이후 급격한 도시화로 고속도로가 도심을 관통하게 되면서 지역 간 단절을 초래했다. 또 주변지역 환경 피해와 만성적인 차량정체가 발생해 획기적으로 개선할 대전환의 필요성이 제기돼 왔다.





