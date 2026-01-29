본문 바로가기
유통

'해피워크'…가족의 행복을 위한 한 걸음

구은모기자

입력2026.01.29 14:00

[2026아시아소비자대상]
최우수상 한국맥도날드

한국맥도날드는 1988년 국내 진출 이후 온 가족이 함께 즐길 수 있는 외식 공간으로서 일상 속 '기분 좋은 순간'을 선사하며 고객들의 깊은 신뢰를 받아왔다. 이러한 신뢰를 더욱 두텁게 할 수 있었던 배경에는 가족에게 최적화된 매장 환경뿐만 아니라 진정성 있는 사회공헌 활동과 이를 통한 나눔 문화의 확산이 자리 잡고 있다.


'해피워크'…가족의 행복을 위한 한 걸음
한국맥도날드는 고객 참여형 기부 걷기 행사 '해피워크(Happy Walk)'를 통해 기부금을 조성하고, 해당 금액을 중증 환아 가족을 지원하는 글로벌 비영리 법인 RMHC Korea에 전달해 나눔의 가치를 실천하고 있다.

해피워크는 가족의 행복을 위한 맥도날드의 철학을 고객과 공유하고, 중증 환아 가족들에게 실질적인 도움을 전하기 위해 기획된 대규모 야외 행사다. 온 가족이 함께 4km 코스를 걸으며 즐거운 추억을 쌓는 동시에 참가비 전액을 기부해 나눔에 동참할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.


2024년 '맥도날드 패밀리 워킹 페스티벌'이라는 이름으로 첫선을 보인 이 행사는 당시 3000여 명의 참가자를 모집하며 성공적으로 출발했다. 이러한 호응에 힘입어 지난해에는 해피워크로 명칭을 새롭게 단장하고 참가 규모를 5000명으로 대폭 확대했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

