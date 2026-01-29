온라인몰 '이숍' 새 단장…모바일 선물 기능 추가

[2026아시아소비자대상]

최우수상 롯데호텔앤리조트



롯데호텔앤리조트가 공식 온라인몰 '롯데호텔 이숍(LOTTE HOTEL e-SHOP)'을 전면 개편했다.

2022년 첫 선을 보인 롯데호텔 이숍에서는 롯데호텔 김치, LA 갈비 등 롯데호텔 노하우가 담긴 식음 상품부터 욕실 어메니티, 시그니엘 디퓨저, 자체 침구 브랜드 '해온' 등 다양한 자체브랜드(PB) 상품을 선보였다.

롯데호텔 이숍 홈페이지. 롯데호텔앤리조트 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 리뉴얼(개보수)을 통해 사용자 편의성과 고객 경험을 제고하는 데 초점을 맞췄다. 또 모바일 환경에서 배송 상품 선물하기 기능을 도입하고 기업과 단체 고객을 위해 기존 1회 발송에 한정됐던 시스템을 최대 20명까지 동시에 선물할 수 있도록 고도화한 것이 특징이다.

리뉴얼 오픈을 기념해 다음 달 8일까지 리워즈 회원 가입 시 기존 웰컴 포인트의 두 배인 1000포인트(10달러 상당)를 제공하는 프로모션도 진행한다. 웰컴 포인트는 이숍에서 바로 사용할 수 있다. 기존 가입 고객도 PB 상품 구매 시 포인트 더블 적립 혜택을 받을 수 있다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 "앞으로도 고객의 라이프스타일을 고려한 상품과 서비스를 지속적으로 확대해 롯데호텔의 가치를 일상으로 연결하는 플랫폼으로 자리매김할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



