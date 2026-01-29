본문 바로가기
'가성비' 이랜드이츠, 패밀리 레스토랑 '뷔페' 도약

구은모기자

입력2026.01.29 14:00

[2026 아시아소비자대상]
특별상 이랜드이츠

이랜드이츠의 뷔페 브랜드 '애슐리퀸즈'가 고물가 국면에서도 가격 경쟁력에만 기대지 않고, 운영 혁신과 고객 경험을 축으로 브랜드 가치를 키우고 있다.


애슐리퀸즈는 전 매장을 애슐리퀸즈로 전환한 이후 물가 인상에도 가격 인상 없이 운영하고 있다. 대표 가격은 평일 런치 1만9900원이다. '가성비 뷔페'로 알려졌지만 최근에는 가족 외식부터 직장인 점심 모임, 1인 고객까지 폭넓게 흡수하며 패밀리 레스토랑형 뷔페로 존재감을 넓히는 중이다.

'가성비' 이랜드이츠, 패밀리 레스토랑 '뷔페' 도약
애슐리퀸즈의 매장 수는 2022년 59개에서 지난해 115개로 2배가량 확대됐다. 외형 성장과 함께 수익성 개선도 동시에 나타나 지난해 전년 대비 매출 21% 성장, 영업이익 33% 성장을 기록하며 '확장'과 '내실'이라는 두 과제를 함께 풀었다.


브랜드 경험의 핵심은 '대기와 불편을 줄이는 시스템'에 있다. 애슐리퀸즈는 전용 앱 '애슐리멤버스'를 통해 사전예약을 운영하고, 웨이팅 고객을 위한 등록·조회 서비스를 제공해 불필요한 대기 시간을 줄이고 있다. 매장 내 운영 자동화도 강화했다. 국내 최초로 뷔페 결제 키오스크(자동 자리 배정)를 도입했고, 그릇 회수 로봇을 운영해 고객이 식사 흐름을 방해받지 않도록 환경을 정비했다.


사회공헌도 브랜드 운영과 분리되지 않는다. 이랜드이츠는 취약계층에 애슐리퀸즈에서의 외식 경험을 제공하는 '나눔식탁'을 2017년부터 이어오고 있다. 현재까지 1만1000명이 혜택을 받았고, 누적 기부액 환산 약 2억2000만원 규모다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
