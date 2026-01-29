본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

프로바이오틱스 메치니코프…누적판매량 3억개

임혜선기자

입력2026.01.29 14:00

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[2026아시아소비자대상]
최우수상 hy

hy 메치니코프 이미지. hy 제공.

hy 메치니코프 이미지. hy 제공.

AD
원본보기 아이콘


hy의 메치니코프는 프로바이오틱스 개념을 발효유로 구현한 브랜드다. 장내 미생물 관리가 건강과 노화에 영향을 미칠 수 있다는 학문적 논의에서 출발해, 이를 일상적인 식품으로 풀어냈다.


프로바이오틱스는 '생명을 위한(for life)'이라는 뜻을 지닌다. 사람이나 동물이 섭취했을 때 장내 미생물 균형을 개선해 건강에 도움을 주는 살아 있는 미생물을 의미한다. 유산균은 치즈와 김치 등 발효 식품을 통해 오랜 기간 섭취돼 왔고, 발효유는 대표적인 섭취 방식으로 자리 잡았다.

이 개념을 과학적으로 정립한 인물로는 러시아 출신 생물학자 일리야 메치니코프가 꼽힌다. 그는 발효유에 함유된 유산균이 장내 환경 개선에 기여할 수 있다는 가설을 제시하며, 장내 미생물 관리가 건강한 노화와 연결될 수 있다는 관점을 제시했다.


hy는 1995년 드링크 발효유 '메치니코프'를 출시하며 그의 연구 철학을 제품 콘셉트로 차용했다. '생명 연장의 꿈'이라는 문구는 브랜드를 상징하는 표현으로 사용됐다.


출시 이후 메치니코프는 빠르게 시장에 안착했다. 출시 첫해 일평균 판매 목표는 8만병이었으나, 두 달 만에 20만병을 넘어섰고 이듬해에는 일평균 40만병 판매를 기록했다. 최근 10년간 누적 판매량은 약 3억개에 이른다.

이 같은 브랜드 방향성은 현재도 이어지고 있다. hy는 최근 시판 전용 '메치니코프' 신제품 2종을 선보였다. 무가당 플레인과 화이바 애플로 구성된 이번 제품에는 자체 개발한 프로바이오틱스 균주가 적용됐다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

새로운 이슈 보기