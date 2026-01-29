한달새 18만개…편의점서 불티난 두바이 디저트24

[2026 아시아소비자대상]

식품의약품안전처장상 이마트24

이마트24에서 출시한 카다이프를 활용한 디저트 2종 '초코카스테라카다이프모찌'와 '초코카다이프모찌'가 디저트 상품군 매출 1, 2위에 올랐다.

해당 상품의 판매량은 출시 후 2주차에 전주 대비 81%, 3주차 55%, 4주차 18% 증가해 출시 한 달 만에 누적 판매량 18만개를 돌파했다.

이마트24 두바이 디저트.

이마트24 모바일앱에서도 '카다이프', '초코카다이프모찌'등 관련 검색어가 나란히 1, 2위를 차지하고, 유튜브, 인스타 등 SNS에 올라온 관련 게시물 누적 조회 수는 250만회를 넘어서며 고객 관심도가 실제 구매로 이어지고 있는 것으로 나타났다.

이마트24는 2월에도 두쫀쿠 열풍에 화력을 더할 다양한 두바이 카다이프 상품을 선보일 예정이다. 특히, 선보일 상품은 기존의 두쫀쿠 스타일에서 나아가 카다이프를 다양하게 해석해 구현한 상품으로, 이마트24는 2세대 두쫀쿠를 넘어 3세대 두바이 디저트 상품 출시를 통해 두쫀쿠 열풍을 이어갈 방침이다.





