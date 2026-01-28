'옻칠에서 게임까지' 기업 연계 전통문화상품 공개

기업-전통문화 창작자 협업으로 문화상품 개발

문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원은 국내 유명 기업과 전통문화 창작자가 협업해 개발한 전통문화상품 컬렉션을 선보인다고 28일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원은 국내 유명 기업과 전통문화 창작자가 협업해 개발한 전통문화상품 컬렉션을 선보인다. 사진은 ‘엘지생활건강’의 ‘더 후(THE WHOO)’와 ‘김옥스튜디오’와 협업한 환유 옻칠 트레이. AD 원본보기 아이콘

이번 상품은 '기업 연계 전통문화상품 개발 사업'을 통해 제작된 것으로, 기업의 브랜드 정체성과 전통문화 창작자의 기법을 결합해 전통문화의 가치를 현대적으로 풀어낸 것이 특징이다. 2025년에는 민간기업 3개사와 전통문화 창작자 5팀이 참여해 총 5종의 전통문화상품 컬렉션을 개발했다.

LG생활건강의 럭셔리 뷰티 브랜드 '더 후(THE WHOO)'는 '김옥스튜디오'와 협업해 옻칠 기법을 활용한 '환유 옻칠 트레이'를 출시했다. 해당 상품은 더후 환유 라인 아트 헤리티지 에디션으로, 브랜드 철학과 미감을 옻칠 공예로 구현한 아트 오브제다.

국내 게임 기업 크래프톤은 '슈퍼포지션'과 협업해 게임 '배틀그라운드'의 상징적 공간인 블루존을 모티브로 한 병풍과 컵·접시 세트를 선보인다. 디지털 자개 기법을 활용해 게임 속 이미지를 전통 공예로 재해석했다. 이와 함께 '악티크'와 협업한 액막이 치킨이닭, 자개 장식 프라이팬 손거울 등 생활 소품도 출시한다.

커피 브랜드 테라로사는 '무자기'와 협업해 테라로사 경주점의 한옥 공간에서 착안한 커피 컵과 소서, 아이스 커피 전용 컵을 개발했다. 또 '스튜디오토림'과 '칠석무늬(77pattern)'는 강릉본점을 위한 드립백 전용 커피 도구 '오리진 시리즈'를 선보인다.

김지원 공진원 전통문화확산본부장은 "이번 협업을 통해 전통문화와 타 산업 간 융합이 확대되고, 전통문화상품의 영역도 한층 넓어졌다"며 "앞으로도 다양한 기업과의 협업을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

출시된 상품은 펍지 성수 루트스토어와 테라로사 강릉본점·경주점·서울역점, 테라로사 온라인몰에서 구매할 수 있다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



