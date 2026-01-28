본문 바로가기
금융

농협은행, 스테이블코인 기반 K팝 토큰증권 청약·유통 검증 완료

이기민기자

입력2026.01.28 10:17

원화 코인으로 환율리스크 최소화

NH농협은행이 스테이블코인을 활용한 K팝 저작권 토큰증권(STO) 청약·유통 과정에 대한 개념검증(PoC)을 마쳤다고 28일 밝혔다.


농협은행은 지난해 8월 아톤, 뮤직카우와 업무협약을 체결하고 블록체인 기술을 활용한 금융서비스 가능성을 검증해왔다.

이번 PoC는 해외 팬들이 원화 기반 스테이블코인을 활용해 K-팝 저작권 STO에 청약·투자하는 시나리오를 중심으로 진행했다.


원화 스테이블코인을 청약 수단으로 적용해 환율 리스크를 최소화하고, 블록체인 기술을 활용해 청약부터 정산까지의 전 과정을 실시간으로 투명하게 처리할 수 있는 구조를 적립했다고 농협은행은 설명했다.


농협은행은 이번 성과를 토대로 자체 블록체인 메인넷 환경에서의 2차 PoC를 2분기까지 진행할 계획이다. 2차에서는 1차의 개념 정립을 넘어 농협은행의 스테이블코인을 가상 발행해 청약·배정·청산 전 과정을 설계 및 테스트한다.

특히 2차는 퍼블릭클라우드에서 운영 중인 농협은행의 이더리움 가상 머신(EVM) 기반 자체 블록체인 메인넷을 활용한다. 스테이블코인과 STO에 토큰 프로토콜을 적용해, 향후 다양한 블록체인 및 디지털자산과의 상호 운용성을 고려한 최소 기능 제품(MVP) 모델을 구축하는 것이 목표다.


한편 농협은행은 파이어블록스, 아발란체, 마스터카드, 월드페이 등 글로벌 기술·결제 기업과 공동으로 관광객의 부가가치세 환급 절차를 디지털화하는 '택스리펀드 디지털화 PoC'도 진행하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
