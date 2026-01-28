본문 바로가기
라이너, 리서치 전용 AI '라이너 스콜라' 독립 출시

최호경기자

입력2026.01.28 10:17

'에이전틱 리서치' 기능 제공

라이너는 리서치 전용 인공지능(AI) 서비스 '라이너 스콜라(Liner Scholar)'를 독립 출시했다고 28일 밝혔다.


라이너는 기존 서비스 내 '학술 검색 모드'를 별도 도메인으로 분리 독립한 '라이너 스콜라'를 통해 전문 연구자들에게 최적화된 고도의 워크플로우를 제공할 방침이다. 라이너 스콜라는 연구의 맥락을 이해하고 스스로 판단해 실행하는 '에이전틱 리서치(Agentic Research)' 기능을 제공한다. 이를 통해 연구자가 반복적인 탐색 업무에서 벗어나 연구의 본질에 집중할 수 있도록 돕는 등 고도화된 경험을 제공한다는 구상이다.

라이너는 리서치 전용 인공지능(AI) 서비스 '라이너 스콜라(Liner Scholar)'를 독립 출시했다고 28일 밝혔다. 라이너

라이너는 리서치 전용 인공지능(AI) 서비스 '라이너 스콜라(Liner Scholar)'를 독립 출시했다고 28일 밝혔다. 라이너

에이전틱 리서치가 적용된 라이너 스콜라에서는 기존에 개별적으로 제공되던 가설 생성, 인용 추천 등 리서치 에이전트가 프로젝트 내에 통합 구현된다. ▲선행 연구 결과의 다각도 비교 분석 ▲가설에 대한 입체적 증거 탐색 ▲실험 설계의 타당성 검토 등 고차원의 지적 판단이 필요한 과정을 사용자가 AI와의 대화만으로 가능하도록 했다.


또한, 라이너 스콜라는 공개된 학술 데이터뿐만 아니라 사용자가 직접 보유한 미발표 초안, 실험 데이터, 참고 문헌 등 개별 연구 자료를 프로젝트에 업로드해 연구에 즉각 활용할 수 있도록 돕는다.


아울러 한국어와 영어, 일본어, 중국어 등 4개 국어를 공식 지원한다. 방대한 논문을 분석하고 복잡한 프로젝트를 관리해야 하는 연구 특성을 고려해 데스크톱 웹 환경에 맞춤형 인터페이스도 제공한다.

김진우 라이너 대표는 "라이너 스콜라는 연구자가 번거로운 학습 없이도 AI와 완벽하게 상호작용하며 성과를 내는 '바이브 리서치(Vibe Research)' 시대의 핵심 동력이 될 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
