석·박사·출연연·스타트업까지…'대한민국 엔지니어상' 대상 확대

김종화기자

입력2026.01.28 12:00

정부 R&D 성과 확산 반영…차세대·공공연구 엔지니어 트랙 신설

정부가 기업 중심이던 엔지니어 포상 체계를 대학원·공공연구기관·스타트업까지 확대한다. 정부 연구개발(R&D) 성과의 기술이전과 사업화 흐름을 포상 제도에 본격 반영한 조치다.


과학기술정보통신부와 한국산업기술진흥협회는 26일 제75차 '대한민국 엔지니어상' 선정계획을 공고했다. 신청 기간은 지난 26일부터 3월 18일까지다.

제75차 대한민국 엔지니어상 신청안내 포스터. 과기정통부 제공

'대한민국 엔지니어상'은 기술 혁신과 산업 발전에 기여한 엔지니어에게 부총리 겸 과기정통부 장관상과 상금 500만 원을 수여하는 제도로, 2002년부터 운영돼 왔다.

이번 개편의 핵심은 차세대·공공연구·스타트업 엔지니어 트랙 신설이다. 이공계 대학원 석·박사생, 출연연·대학 등 공공연구기관 연구자, 초기 스타트업 엔지니어가 새롭게 신청 대상에 포함됐다.


정부는 산업 현장에 기여한 대학원 연구성과를 차세대 엔지니어로 발굴하고, 공공연구기관 연구자의 기술이전·사업화·창업 성과를 평가해 산·학·연 협력을 가속화한다는 방침이다.


산업 트렌드를 반영해 플랫폼·서비스 개발 성과도 평가 대상에 포함됐다. 또한 중견기업법에 따라 중견기업을 대기업과 구분해 별도로 운영한다.

이에 따라 연간 시상 규모는 △대·중견·중소기업 엔지니어 20명 △여성 엔지니어 6명 △차세대(석·박사)·공공연구기관·스타트업 엔지니어 7명으로 조정된다.


이은영 과기정통부 연구성과혁신관은 "기술 인재에 대한 우대를 확대해 기술주도 성장 기반을 강화하겠다"고 밝혔다. 자세한 내용은 과기정통부와 산기협 누리집에서 확인할 수 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr
