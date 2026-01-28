ASAP 출범 12주 만에 보이스피싱 피해 186억원 차단

12주간 정보 14.8만건 공유

2705개 계좌 지급정지

보이스피싱 정보공유·분석 AI 플랫폼 ‘ASAP’(AI-based anti-phishing Sharing & Analysis Platform) 출범 이후 12주 만에 186억5000만 원에 달하는 보이스피싱 피해를 막아낸 것으로 나타났다. 금융권과 수사기관이 실시간으로 정보를 공유하면서, 범죄 연루 계좌에 대한 선제적 차단 효과가 가시화됐다는 평가다.

금융위원회는 28일 ‘ASAP’ 출범 이후 12주간(2025년 10월 29일~2026년 1월 21일) 은행권·수사기관·금융보안원이 총 14만8000건의 보이스피싱 관련 정보를 공유하고, 이를 바탕으로 2705개 계좌에 지급정지 등 조치를 취해 186억5000만 원의 피해를 예방했다고 밝혔다.

ASAP은 금융·통신·수사 과정에서 파악된 보이스피싱 의심 정보를 참여 기관 간 실시간으로 공유하고, 인공지능(AI) 기반 패턴 분석을 통해 범죄를 조기에 차단하는 플랫폼이다. 현재 은행·상호금융·증권사 등 약 130개 금융기관이 참여하고 있으며, 9개 유형·90개 정보 항목이 공유되고 있다.

정보 제공 기관별로 보면 은행권이 7만9000건(53.2%)으로 가장 많은 정보를 공유했다. 범죄에 활용된 사기이용계좌 정보가 3만 건으로 가장 많았고, 해킹·의심거래가 발생한 휴대전화 단말기 정보, 피해자 계좌 정보 등도 다수 포함됐다. 수사기관은 피싱사이트·악성앱 접속자 정보 등 2만 건(13.5%), 금융보안원은 악성앱·피싱사이트 탐지 정보 4만9000건(33.1%)을 제공했다.

공유된 정보는 실제 피해 차단으로 이어졌다. 금융회사들은 ASAP을 통해 전달받은 정보를 활용해 총 2705건의 지급정지 조치를 시행했다. 이 가운데 은행권이 2194개 계좌, 98억1000만 원으로 가장 큰 피해 방지 실적을 냈고, 증권사도 317개 계좌에서 84억4000만 원의 피해를 막았다. 카드사와 상호금융 등 제2금융권에서도 점차 활용 사례가 늘고 있다.

정보 유형별로는 타 은행 피해 계좌 정보를 활용한 지급정지가 1328건으로 가장 많았고, 수사기관이 제공한 악성앱·피싱사이트 접속자 정보를 활용한 피해 예방도 1250건에 달했다. 수사기관 정보가 잠재 피해자를 조기에 식별하는 데 효과를 냈다는 분석이다.

금융위는 ASAP의 성과를 바탕으로 AI 고도화 작업에 속도를 낼 방침이다. 금융보안원과 금융권이 공동으로 보이스피싱 탐지를 위한 AI 모델을 개발하고, 거래 위험성을 각 금융회사에 실시간으로 전달하는 ‘위협지표 API’ 구축도 추진 중이다. 아울러 개정된 통신사기피해환급법 시행에 맞춰 제2금융권과 통신사, 가상자산 거래소까지 참여 범위를 확대할 계획이다. 법 시행령 정비를 거쳐 관련 정보가 보다 폭넓게 공유되면, 보이스피싱 범죄 대응 효과도 한층 강화될 것으로 금융당국은 보고 있다.

금융위 관계자는 “범정부 차원에서 보이스피싱 근절을 위한 노력을 이어가고 있지만, 범죄 수법이 빠르게 진화하는 만큼 긴장의 끈을 놓을 수 없다”며 “ASAP 초기 성과를 토대로 부족한 부분을 보완하고, AI 기반 탐지 역량을 지속해서 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.





