윤재호 회장, ‘보완 반도체 클러스터’로 국가 균형발전

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.28 10:17

수도권 인프라 불일치 해결 위해 구미 분산 배치 필수
전력·용수·부지 갖춘 구미시, 국가 균형발전 실현 제안

경북 구미상공회의소 윤재호 회장은 28일 성명서를 통해 현재 용인 반도체 클러스터가 직면한 하드웨어(전력·용수 등 기반시설)와 소프트웨어(인재)의 불일치 문제를 지적하며, 그 대안으로 구미로의 전략적 분산 배치를 강력히 촉구했다.


윤 회장은 성명에서 반도체 산업의 거점 구축에 있어 '인재'와 '기반시설' 중 무엇이 우선인가라는 본질적인 질문을 던졌다.

그는 "글로벌 초격차를 다투는 용인 클러스터가 전력과 용수 공급 문제에 부딪힌 현실을 직시해야 한다"며, "하드웨어와 소프트웨어의 불일치를 풀어내는 것이 대한민국 경제 발전의 핵심"이라고 강조했다.

경북상공회의소 겸 구미상공회의소 윤재호 회장/김이환 기자

특히, 용인 클러스터를 백지화하자는 것이 아니라, 투자 과정에서 발생하는 갭을 메우기 위해 지방에 '보완 클러스터'를 건설하는 '지산지소(地産地消)' 모델이 필요하다는 점을 명확히 했다.


또한 구미가 왜 최적의 보완책인지에 대해 구체적인 수치를 제시했다.

▲에너지 안보: 경북의 전력 자립도는 200%를 상회하며, 구미산단은 LNG 발전소 가동 시 전력 자급률이 38%까지 올라간다. 이는 수도권의 고질적인 송전망 갈등과 재정 부담을 해소할 열쇠다.

▲풍부한 자원: 낙동강 기반의 공업용수와 초순수 생산 인프라를 이미 확보하고 있다.

▲탄탄한 생태계: 340여 개의 소·부·장 기업이 집적되어 있으며, 신공항 배후도시로서의 확장성도 충분하다.


지방의 약점으로 꼽히는 인재 확보에 대해서는 투트랙(Two-track) 전략을 제안했다. 금오공대, 포스텍, DGIST 등 지역 거점 대학을 통한 인력 양성과 동시에, 수도권 인재 유입을 위한 '지방 근무자 소득세 감면' 등 파격적인 세제 혜택이 필수적이라는 분석이다.

윤 회장은 "대한민국 반도체 산업의 산소탱크를 복수로 가져가는 것이 초일류 강국으로 가는 지름길"이라며, "준비된 구미산단에 반도체 팹(Fab)을 분산 배치하는 것이야말로 진정한 국가 균형발전의 실현"이라고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
