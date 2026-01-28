삼성카드, '2026년 소비자보호위원회' 출범식 개최

전문가 참여…'금융취약계층 간담회' 신설

삼성카드가 금융권 소비자보호 강화 기조에 맞춰 전문가 참여를 강화한 '2026년 소비자보호위원회 출범식'을 개최했다고 28일 밝혔다.

27일 열린 삼성카드 소비자보호위원회 출범식에서 전문가 및 소비자 패널이 삼성카드 임직원들과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 삼성카드 AD 원본보기 아이콘

삼성카드는 소비자에게 좋은 결과를 제공해야 할 의무가 있다는 철학을 바탕으로 올해부터 소비자보호위원회의 영문 명칭을 'Consumer Duty Board'로 개정했다.

삼성카드의 '2026년 소비자보호위원회'는 전문성을 강화하기 위해 소비자보호·법률·UX 분야 전문가 3명을 패널로 추가한 것이 특징이다. 다양한 연령대와 직업의 구성된 '소비자패널'은 상품설계·심사·판매단계에서 금융소비자 관점으로 점검하고 의견을 제시하는 역할을 담당하며, 새롭게 보강된 전문가 패널들은 각각의 전문분야에서 필요한 자문을 제공하는 역할을 담당한다.

CEO와 부문별 주요임원, 소비자패널과 전문가패널로 구성된 소비자보호위원회는 정기적으로 소비자보호 현황을 점검하고 강화하기 위한 활동을 진행한다. 특히 광고 및 안내문 점검, 다크패턴 점검 등을 통해 금융소비자 보호를 위한 고객 접점물 개선 활동에 중점을 둘 계획이다.

삼성카드는 금융 취약계층의 서비스 접근성을 높이는 다양한 개선 활동도 추진하고 있다. 금융취약계층이 금융서비스 이용 과정에서 겪는 불편을 줄이기 위해 청각장애인을 위한 '실시간 상담원 채팅', '수화상담 서비스'를 운영하고 있다. 또 사회적 약자의 고충을 직접 청취해 주요 불편 요소 및 서비스 이용 과정에서의 제약을 개선하기 위한 '금융취약계층 간담회'를 신설해 운영할 예정이다.

삼성카드 관계자는 "최근 금융업계 전반에서의 소비자보호 강화 기조에 맞춰 전문성을 강화한 '2026년 소비자보호위원회'를 출범했다"며 "고객과 사회로부터 신뢰받는 금융사가 되도록 전 구성원이 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>