서울시, '서울사랑상품권' 3073억원 푼다… 최대 15% 할인

배달전용·자치구 서울사랑상품권

배달전용상품권 250억원… 15% 할인

자치구상품권 2823억원, 페이백까지



서울시가 설 명절을 맞아 총 3073억원 규모의 '서울사랑상품권'을 판매한다. 지역 경제 활성화를 위한 것으로 5%에서 최대 15% 할인된 금액에 공급한다.

28일 서울시에 따르면 이번에 발행하는 서울사랑상품권은 자치구 내 땡겨요 가맹점에서 사용할 수 있는 배달전용상품권과 자치구 내 서울사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있는 자치구 서울사랑상품권이다.

서울 소재 골목시장 모습. 아시아경제 AD 원본보기 아이콘

배달전용상품권은 22개 자치구에서 2월 3일 오전 10시부터 총 250억원 규모로 발행한다. 서울페이플러스 앱에서 15% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 시는 상품권 선할인(15%) 외에도 결제금액의 5%를 배달전용상품권으로 돌려주는 '페이백 이벤트'와 배달전용상품권으로 2만5000원 이상 주문 시 '땡겨요 쿠폰 2000원 지급' 이벤트를 함께 진행한다.

자치구 서울사랑상품권은 2월 4일부터 6일까지 3일간 오전 9시부터 총 2823억원 규모로 발행한다. 상품권은 서울페이플러스 앱에서 5% 할인된 금액으로 구매할 수 있다.

서울시는 원활한 상품권 구매를 위해 4일부터 3일간 나눠 발행한다. 성북·강북구 등을 시작으로 9개 자치구 서울사랑상품권은 4일에, 용산·광진구 등 9개 자치구 서울사랑상품권은 5일에, 금천·서초구 등 7개 자치구 서울사랑상품권은 6일에 구매할 수 있다.

자치구 서울사랑상품권은 선할인(5%) 외에도 결제금액의 최소 2%에서 최대 5%를 상품권으로 돌려주는 페이백 이벤트를 진행한다. 7개 자치구(중구, 성북, 강서, 구로, 금천, 관악, 강남)가 시행 예정이며 자치구별로 중구와 관악구는 결제금액의 2%, 성북·강서·구로·금천·강남은 5%를 상품권으로 돌려준다.

구매한 상품권을 사용하지 않았다면 전액 취소할 수 있으며 계좌이체를 통한 현금 구매 시에는 보유 금액 중 60% 이상을 소진했을 경우 잔액을 환불받을 수 있다. 신용카드로 구매한 상품권은 잔액 환불과 선물하기가 불가하다. 이해선 서울시 민생노동국장은 "소상공인과 시민들에게 보탬이 되고자 배달전용상품권을 포함해 서울사랑상품권을 발행하게 됐다"며 "이번 발행으로 시민의 장바구니 물가 부담을 덜고 소상공인의 매출 증대와 지역경제 활성화에 보탬이 되기를 기대한다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>