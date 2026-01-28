본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

김석준 부산교육감, 새해 교육현장 기관방문 마무리… 정책 실행력 점검

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.28 10:14

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2주간 5개 교육지원청·직속기관 순회

김석준 부산시교육감이 새해를 맞아 교육 현장을 직접 찾아 주요 정책의 실행력을 점검하고, 현장 의견을 정책에 반영하기 위한 2주간의 기관방문 일정을 마무리했다.

김석준 교육감이 기관방문 ‘현장 소통’ 새해 첫 행보를 진행하고 있다. 부산시교육청 제공

김석준 교육감이 기관방문 ‘현장 소통’ 새해 첫 행보를 진행하고 있다. 부산시교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

부산시교육청은 김 교육감이 지난 13일 해운대교육지원청을 시작으로 27일 학생예술문화회관까지 2주간 5개 교육지원청과 직속기관·도서관을 대상으로 '2026년 기관방문'을 진행했다.


이번 기관방문은 단순한 연초 인사 차원을 넘어, 올해 중점 추진할 기관별 교육정책의 적합성을 점검하고 기관 간 소통을 강화해 교육현장의 수요를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

김 교육감은 시교육청 국·과장들과 함께 각 기관을 방문해 중점사업 추진 상황과 주요 현안을 공유하고, 정책 집행 과정에서 나타나는 어려움과 개선 방안에 대해 현장 관계자들과 심도 있는 토의와 토론을 진행했다. 이를 통해 현장의 목소리를 직접 청취하고 정책 보완이 필요한 사항을 구체적으로 점검했다.


교육지원청 방문에서는 오는 3월부터 전면 시행되는 '학생맞춤통합지원' 준비 상황을 중점적으로 살폈다. 김 교육감은 단위 학교와의 긴밀한 소통을 통해 제도 시행 초기 현장의 부담과 혼란을 최소화하고, 학생 개개인에게 실질적인 도움이 되는 지원 체계가 안정적으로 안착될 수 있도록 철저한 관리와 지원을 당부했다.


또 그동안 상대적으로 정책적 관심이 부족했던 중학교 학력 신장 문제를 주요 과제로 제시하며, 관련 사업들이 학생들의 학습 향상으로 이어질 수 있도록 운영 전반을 점검하고 내실 있게 추진해 줄 것을 주문했다.

김석준 교육감은 "이번 기관방문에서 논의된 사항을 바탕으로 학생이 행복하고 교사가 존중받으며 학부모가 신뢰하는 부산교육을 실현하는 데 최선을 다하겠다"며 "교육가족과 지속적으로 소통하며 시민과 함께 '다함께 미래로, 앞서가는 부산교육'을 만들어 가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'이례적 외교 친서까지

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

애플·구글에 '알몸 딥페이크' AI앱 활개…전세계서 1700억원 수익 올렸다

"눌려 있던 가격, 지금 터지는 중"'더 오른다' 시선 집중 銀 투자

"금값 치솟는데…" 추가매입 멈춘 한은, 13년 간 어디에 투자했나

새로운 이슈 보기