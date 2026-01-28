김석준 부산교육감, 새해 교육현장 기관방문 마무리… 정책 실행력 점검

2주간 5개 교육지원청·직속기관 순회

김석준 부산시교육감이 새해를 맞아 교육 현장을 직접 찾아 주요 정책의 실행력을 점검하고, 현장 의견을 정책에 반영하기 위한 2주간의 기관방문 일정을 마무리했다.

김석준 교육감이 기관방문 ‘현장 소통’ 새해 첫 행보를 진행하고 있다. 부산시교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

부산시교육청은 김 교육감이 지난 13일 해운대교육지원청을 시작으로 27일 학생예술문화회관까지 2주간 5개 교육지원청과 직속기관·도서관을 대상으로 '2026년 기관방문'을 진행했다.

이번 기관방문은 단순한 연초 인사 차원을 넘어, 올해 중점 추진할 기관별 교육정책의 적합성을 점검하고 기관 간 소통을 강화해 교육현장의 수요를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

김 교육감은 시교육청 국·과장들과 함께 각 기관을 방문해 중점사업 추진 상황과 주요 현안을 공유하고, 정책 집행 과정에서 나타나는 어려움과 개선 방안에 대해 현장 관계자들과 심도 있는 토의와 토론을 진행했다. 이를 통해 현장의 목소리를 직접 청취하고 정책 보완이 필요한 사항을 구체적으로 점검했다.

교육지원청 방문에서는 오는 3월부터 전면 시행되는 '학생맞춤통합지원' 준비 상황을 중점적으로 살폈다. 김 교육감은 단위 학교와의 긴밀한 소통을 통해 제도 시행 초기 현장의 부담과 혼란을 최소화하고, 학생 개개인에게 실질적인 도움이 되는 지원 체계가 안정적으로 안착될 수 있도록 철저한 관리와 지원을 당부했다.

또 그동안 상대적으로 정책적 관심이 부족했던 중학교 학력 신장 문제를 주요 과제로 제시하며, 관련 사업들이 학생들의 학습 향상으로 이어질 수 있도록 운영 전반을 점검하고 내실 있게 추진해 줄 것을 주문했다.

김석준 교육감은 "이번 기관방문에서 논의된 사항을 바탕으로 학생이 행복하고 교사가 존중받으며 학부모가 신뢰하는 부산교육을 실현하는 데 최선을 다하겠다"며 "교육가족과 지속적으로 소통하며 시민과 함께 '다함께 미래로, 앞서가는 부산교육'을 만들어 가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



