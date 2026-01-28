삼성운용 "KODEX 200 전체 ETF 순자산 1위"

삼성자산운용은 'KODEX 200' ETF가 순자산 14조3937억원을 돌파하며 전체 상장지수펀드(ETF) 시장 순자산 1위에 올랐다고 28일 밝혔다. 이는 2002년 국내 ETF 시장 도입 이후 역대 최대 규모로, 최근 미국 증시에 대한 지속적인 투자 열풍을 뚫고 한국 대표지수 상품이 거둔 상징적인 기록이다. KODEX 200 순자산은 올 들어서만 2조6969억원 증가하며 투자자들의 선택을 받았다.

이번 순자산 1위 등극은 전날 코스피가 심리적 저항선인 5000선을 돌파하며 국내 증시의 저력을 증명하자 지수 상승을 주도하는 우량 대형주에 투자하려는 자금이 KODEX 200으로 대거 유입된 결과로 풀이된다.

이번 순자산 1위 기록은 단순한 ETF 규모의 성장을 넘어서 국내 증시에 대한 투자자의 신뢰가 회복됐다는 증거라는 의미도 있다. 지수 상승의 에너지가 ETF를 통해 국내 기업들로 재유입되는 선순환 구조가 정착된 것으로 해석된다.

투자자들의 전략적인 선택도 돋보였다. 유형별로 지수 상승기에 수익을 극대화하려는 투자자는 KODEX 레버리지를, 배당금을 자동으로 재투자해 복리 효과를 노리는 장기 투자자는 KODEX 200TR을, 시장의 기준점이 되는 안정적인 투자를 원하는 이들은 KODEX 200을 각각 선택했다. 이들 코스피 200 지수 추종 ETF 3종의 합산 순자산은 2024년말 10조원 규모에서 약 13개월 만에 23조8781억원을 돌파하며 국내 증시의 든든한 버팀목이 됐다.

KODEX 200의 성과는 수치로도 증명된다. 지난 2025년 한 해 동안 94.5%라는 기록적인 수익률을 기록한 데 이어 올해 연초 대비 수익률 역시 22.9% 추가 상승하며 견고한 흐름을 이어가고 있다. 2025년 초부터 KODEX 200을 보유한 투자자라면 약 2.4배의 자산 증식 효과를 누린 셈이다. 이러한 성과를 바탕으로 KODEX 200은 개인 투자자는 물론 연기금 등 기관 투자자의 포트폴리오 내 핵심 자산으로 확실히 자리매김했다.

운용의 효율성 측면에서도 KODEX 200은 독보적이다. 2002년 국내 최초의 ETF로 출시된 이후 24년간 쌓아온 노하우를 통해 코스피 200 지수와 괴리율을 최소화하고 있다. 특히 일평균 거래대금이 1조원 수준에 이를 정도로 유동성이 풍부해 대규모 매매를 원하는 투자자들은 슬리피지(주문 가격과 실제 체결 가격 간 괴리)를 최소화하면서 거래를 신속하게 체결할 수 있다.

정재욱 삼성자산운용 ETF운용3팀장은 "코스피 5000시대를 맞아 대한민국 경제의 성장성을 가장 잘 반영하는 KODEX 200이 전체 ETF 가운데 순자산 1위에 오른 것은 상징적인 의미가 크다"며 "국내 증시의 우상향 모멘텀이 지속되는 상황에서 투자자들이 시장에 가장 효율적으로 참여할 수 있는 ETF에 대한 투자 수요는 더욱 확대될 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



